السبت 02 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

أسباب وأعراض البواسير، ومتى تذهب للطبيب؟

البواسير، فيتو
البواسير، فيتو

تعد البواسير هي مشكلة شائعة، يمكن لهذه الأوردة المنتفخة داخل المستقيم أو خارج فتحة الشرج أن تسبب الألم والحكة الشرجية ونزيف المستقيم، وغالبًا ما تتحسن الأعراض مع العلاجات المنزلية، ولكن في بعض الأحيان، يحتاج الأشخاص إلى إجراءات طبية.

البواسير، فيتو

من هم الأكثر عرضة للإصابة بالبواسير؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بـ أعراض البواسير، وقد يكون الشخص أكثر عرضة للخطر إذا كان:

يعاني من زيادة الوزن.

حامل.

نظام غذائي منخفض الألياف.

يعاني من الأمراض أو الإسهال.

الأنواع المختلفة للبواسير

يمكن أن تحدث البواسير داخل المستقيم أو خارجه، ويعتمد النوع على مكان تطور الوريد المتورم، تشمل الأنواع:

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خارجيًا: تتشكل الأوردة المنتفخة تحت الجلد حول فتحة الشرج، البواسير الخارجية يمكن أن تكون مثيرة للحكة ومؤلمة وفي بعض الأحيان، تؤدي إلى النزيف وفي بعض الأحيان، تمتلئ بالدم الذي يمكن أن يتجلط وهذا ليس خطيرًا، ولكنه قد يؤدي إلى الألم والتورم وفقًا لموقع " Cleveland clinic" الطبي.

داخليًا: تتشكل الأوردة المنتفخة داخل المستقيم ( المستقيم هو جزء من الجهاز الهضمي الذي يربط القولون بفتحة الشرج ) وقد تنزف البواسير الداخلية، لكنها عادة لا تكون مؤلمة.

هبوط: يمكن أن تهبط كل من البواسير الداخلية والخارجية، مما يعني أنها تتمدد وتنتفخ خارج فتحة الشرج، وقد تنزف هذه البواسير أو تسبب الألم.

أسباب الإصابة بالبواسير

يؤدي الإجهاد إلى الضغط على الأوردة الموجودة في فتحة الشرج أو المستقيم، مما يسبب البواسير وقد تعتقد أنها دوالي الأوردة التي تؤثر على المؤخرة.

أي نوع من الإجهاد الذي يزيد الضغط على البطن أو الأطراف السفلية يمكن أن يتسبب في تورم والتهاب الأوردة الشرجية والمستقيمية، وقد تتطور البواسير بسبب:

ضغط الحوض نتيجة زيادة الوزن، خاصة أثناء الحمل.

الدفع بقوة لحركة الأمعاء، بسبب الإمساك.

الإجهاد لرفع الأشياء الثقيلة.

أعراض البواسير

نادرًا ما تسبب البواسير الداخلية الألم (وعادة لا يمكن الشعور بها) إلا في حالة هبوطها، وكثير من الأشخاص الذين يعانون من البواسير الداخلية لا يعرفون أنهم مصابون بها لأنه ليس لديهم أعراض.

وتشمل علامات البواسير الخارجية ما يلي:

حكة في الشرج.

كتل صلبة بالقرب من فتحة الشرج تشعر بالألم أو الألم.

ألم أو وجع في فتحة الشرج، خاصة عند الجلوس.

نزيف المستقيم.

ويمكن أن تكون البواسير المتدلية مؤلمة وغير مريحة، وقد يكون المريض قادرًا على الشعور بها وهي تنتفخ خارج فتحة الشرج وتدفعها برفق إلى الداخل.

البواسير، فيتو

ما هي الحالات الأخرى التي تسبب أعراض البواسير؟

يمكن أن تسبب اضطرابات الجهاز الهضمي المختلفة نزيفًا في المستقيم وأعراضًا أخرى مشابهة لأعراض البواسير، بعض هذه الاضطرابات تهدد الحياة لهذا السبب، من المهم اللجوء للطبيب عندما الشعور بهذه الأعراض.

تشمل أمراض الأمعاء التي يمكن أن تسبب النزيف ما يلي:

سرطان القولون.

مرض كرون.

التهاب القولون التقرحي.

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