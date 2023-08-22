الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد فيتامين ب 2، يمنع السرطان وفقر الدم ويتوفر في هذه الأطعمة

فيتامين ب 2، فيتو
فيتامين ب 2، فيتو

فيتامين ب 2، أو ما يسمى الريبوفلافين، يساعد هذا الفيتامين على الوصول إلى الطاقة والوقاية من الصداع النصفي  وفقر الدم وحماية الرؤية.

 

فوائد فيتامين ب 2

وفيتامين ب 2 أو B2 هو واحد من ثمانية فيتامينات ب المعقدة، وتعمل هذه الفيتامينات لتغيير الكربوهيدرات من الأطعمة إلى وقود الجسم، ويساعد فيتامين B2 أيضًا في إطلاق الطاقة من البروتينات بحسب موقع Cleveland Clinic.

 

ما هو الريبوفلافين فيتامين ب 2؟ 

"الريبوفلافين هو من الفيتامينات الدقيقة الأساسية التي تساعد الخلايا على التطور والعمل بشكل جيد".

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كما تقول أخصائية التغذية  كايلا كوب: "إن البكتيريا الصحية في ميكروبيوم الأمعاء تنتج كميات صغيرة من الريبوفلافين، لكن الجسم يحتاج إلى المزيد ليعمل، لهذا السبب من المهم الحصول على ما يكفي من فيتامين ب في النظام الغذائي كل يوم".

 

ماذا يفعل فيتامين ب 2 للجسم

يحتاج الجسم إلى فيتامين B2 (ريبوفلافين) لتكسير الكربوهيدرات من الأطعمة، وتساعد هذه العملية الخلايا على الحصول على الطاقة التي يحتاجها الإنسان.

 

فوائد فيتامين ب 2 

وتشير الدراسات إلى أن فيتامين B2 له عدة فوائد:

١- يمنع الصداع النصفي

تقول الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب وجمعية الصداع الأمريكية: إن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المزمن قد يستفيدون من تناول مكملات الريبوفلافين اليومية كإجراء وقائي.

قد يخفف الريبوفلافين أيضًا من الإجهاد ويقلل من التهاب الأعصاب الذي يساهم في الصداع النصفي.

 

٢- قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يعتقد بعض الخبراء أن الريبوفلافين يمنع المواد المسببة للسرطان والتي تسمى المواد المسرطنة من إتلاف الخلايا.

وجدت دراسة طبية أن المشاركين الذين حصلوا على المزيد من الريبوفلافين فيتامين ب2 في وجباتهم الغذائية كان لديهم خطر أقل للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وبحثت دراسة أخرى في تأثير الريبوفلافين في خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين.

ونصح الباحثون أي إنسان معرض لخطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بسبب تاريخ العائلة أو عوامل أخرى، عليه التحدث مع الطبيب لبحث إمكانية تناول فيتامين ب2.

 

فيتامين ب 2، فيتو

3. يحمي العين والنظر

قد يقلل النظام الغذائي الغني بفيتامين B2 وفيتامينات B الأخرى من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين وتسبب هذه المناطق الغائمة على عدسات العين مشاكل في الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها.

كما تم الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين B2 الشديد  هم الأكثر عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين.

 

4. يمنع فقر الدم

يساعد الريبوفلافين الجسم على امتصاص الحديد، وعدم الحصول على كمية كافية من الريبوفلافين يعرض الإنسان لخطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

قد يشعر الأشخاص المصابون بفقر الدم بالتعب الشديد، ويبدون شاحبين ويسهل عليهم ظهور كدمات، لأنه ليس لديهم ما يكفي من الحديد لتكوين خلايا دم حمراء صحية، كما أن الحوامل والأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بفقر الدم بسبب نقص الريبوفلافين.

 

أطعمة  تحتوي على الريبوفلافين فيتامين ب 2 

ويوجد عدد من الأطعمة التي تحتوي على الريبوفلافين فيتامين ب 2 مثل:

اللحوم والحبوب والخبز هي المصادر الرئيسية للريبوفلافين.

اللوز والمكسرات الأخرى.

لحم البقر وصدور الدجاج.

الألبان ومنتجات الألبان، مثل الزبادي والجبن.

بيض.

الأسماك مثل السلمون.

البقوليات.

الخضار، مثل السبانخ.

الفطر.

فيتامين ب 2، فيتو

أكد الباحثون انه لا توجد أي آثار جانبية أو مخاطر معروفة للحصول على الكثير من الريبوفلافين، كما أنه فيتامين قابل للذوبان في الماء، مما يعني أن الجسم يطرد أي كميات إضافية عند التبول".

 

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ويمكن لأي إنسان لديه قلق من كمية فيتامين ب 2 لديه بالجسم إجراء فحص دم للتأكد من مستويات الريبوفلافين، وإذا أظهرت الفحوصات أن الإنسان بحاجة إلى المزيد من فيتامين B2، عليه تناول الخضراوات الورقية واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان وغيرها من الأطعمة الغنية بالريبوفلافين.

 

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