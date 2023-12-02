السبت 02 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير (صور)

محافظ الجيزة في جولة
محافظ الجيزة في جولة تفقدية بالمحافظة، فيتو

 وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تقدم نسب تنفيذ أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، والتى تسعى خلالها الدولة لسرعة الانتهاء من تطوير وتجميل المحاور والطرق المؤدية والمحيطة بالمتحف الكبير بما يتوائم مع النقلة الحضارية لذلك المشروع العملاق الذي ينتظر العالم افتتاحه. 


وجاء ذلك خلال الجولة التى قام بها محافظ  الجيزة وشملت تفقد معدلات وتقدم نسب تنفيذ أعمال التطوير بدءً من طريق الفيوم وميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة إسكندرية - الصحراوي وطرق كفر غطاطى والمنصورية.

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تجميل مدخل طريق الفيوم 

 وتابع اللواء أحمد راشد أعمال تجميل مدخل طريق الفيوم وأعمال الدفع النفقى بالمنطقة والمواقع والنقاط الجاري دعمها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب وأعمال تجميل الأسوار بشكل ذات طابع متناسق بالإضافة إلى وسائل الإنارة والإضاءات الجمالية وزراعة النخيل والتشجير الجاري تنفيذها بميدان الرماية ومدخل مساكن الضباط. 

ووجه المحافظ خلال جولته بمراعاة المعايير الجمالية للأعمال للظهور بالشكل الحضاري ورفع كافة المخلفات والرتش  نواتج الأعمال أولا بأول بمحيط المتحف المصري الكبير.
وتفقد المحافظ أعمال تطوير وتجميل المنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائرى بمنطقة كفر غطاطى بدءً من طريق مصر الإسكندرية وحتى طريق المنصورية والتى وجه خلالها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتى تشمل تركيب بلاط انترلوك وأعمدة إنارة وأعمال التشجير إلى جانب رفع المخلفات والرتش. 

دهان وتحسين الرؤية البصرية لواجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري

 كما وجّه المحافظ خلال الجولة باستكمال دهان وتحسين الرؤية البصرية لواجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري  بمحيط المتحف الكبير لمواكبة التطويرات التي تشهدها المنطقة وذلك في إطار الخطة التي تنفذها المحافظة.

وكان يرافق المحافظ أثناء الجولة  محمد نور السكرتير العام المساعد وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم  ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق والكبارى بالجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.

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احمد راشد محافظ الجيزة الصحراوي الفيوم المتحف المصري الكبير طريق الدائري طريق القاهرة طريق المنصورية منطقة كفر غطاطي

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