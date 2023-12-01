فرص عمل بمزايا الحكومة في جهاز تشغيل شباب الجيزة

أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن توافر فرص عمل بشركة جي فور اس للأمن والحراسة.

وأوضح الجهاز أن الوظائف المتاحة لدي الشركة تشمل ضباط أمن للعمل في شركة أثاث عالمية بأكتوبر ١٢ساعة وضباط أمن للعمل بالشيخ زايد ٨ ساعات، فضلا عن منح العاملين حافزا شهريا وضباط أمن للعمل في مول الشيخ زايد

وأضاف الجهاز إن الشركة تمنح العمال مزايا تشمل نفس مميزات القطاع العام من سكن ومواصلات وتأمين اجتماعي وصحي ويونفورم مجاني وفيزا كارد.

Advertisements

تسليم عقود عمل لذوي الهمم

ومن ناحية أخرى سلم وزير العمل 42 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتأهيل وتدريب وتشغيل ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل، وذلك خلال تفقده مركز التدريب المهني ببنى غالب بأسيوط، وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، سلم الوزير خلال جولته بالمركز أيضا شهادات إتمام التدريب لـ 47 خريج من برامج التدريب المهني بالمركز على مهن التسويق الإلكتروني،والتفصيل والخياطة، فضلًا عن تكريم 4 نماذج مشرفة من خريجي المركز على مهن التبريد والتكييف وصيانة الحاسب الآلي،وصيانة الأجهزة المنزلية،حيث تم تعيينهم في شركات قطاع خاص.



ملتقى التوظيف للشباب



ودعا وزير العمل حسن شحاتة، الشباب المصري،إلى تغيير ثقافتهم نحو العمل الحر، والمشروعات الصغيرة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل في "التدريب المهني" للتأهيل على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

جاء ذلك خلال افتتاحه، والمحافظ، ملتقى توظيف للشباب من الجنسين يوفر 2800 فرصة عمل بمشاركة 28 شركة قطاع خاص بالمحافظة.

وبحسب بيان صحفي للوزارة انعقد الملتقى تحت رعاية الوزير، والمحافظ، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط.

وأكد " شحاتة " أن الوزارة تسعى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ولذوي الهمم، في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحث الوزير شباب المحافظة على المشاركة في الملتقى وتغيير الثقافة نحو العمل الحر، موجها مدير المديرية بأهمية متابعة شغل تلك الفرص المتاحة والتأكد من استلام الشباب للعمل ومتابعتهم.

وأوضح البيان أن فرص العمل المتاحة بالملتقى تشمل تخصصات مختلفة وهي: مهندس ميكانيكا، ومهندس إنتاج، ومهندس صيانة، ومهندس IT، أخصائي تمويل، وأخصائي نقل، وموظفين فروع بشركات أغذية، ومديري مبيعات، وفني صيانة، ومحاسب، ومشرفين أمن، ممثل خدمة عملاء، وكول سنتر، ومدخل بيانات، وكيميائي، وفنى كهرباء، وسائق، وفني معمل، ومعاون تمريض..وأنه يمكن التواصل مع مديرية العمل بشكل مباشر للحصول على تلك الفرص..



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.