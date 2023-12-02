السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

مدير مستشفيات الشرقية يتابع سير العمل في فاقوس العام

مديرالمستشفيات يتابع
مديرالمستشفيات يتابع العمل بمستشفى فاقوس العام،فيتو

استقبل الدكتورمحمد محمود عرفات مدير مستشفى فاقوس العام  اليوم الدكتور ياسر عبدالرحيم السويدى, مدير إدارة المستشفيات.

وجاءت  الزيارة لتفقد سير العمل بأقسام المستشفى حيث بدأت الزيارة بتفقد سير العمل بالاستقبال كما تم التأكد من عمل جهاز الصدمات الكهربائية بكفاءة وفعالية والتدريب الجيد للفريق الطبي كما الاطمئنان على التزام التخصصات الطبية بأماكن العمل،وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بعد تفقد الصيدلية الموحدة للطوارئ والاستقبال والتى تعمل على مدار الساعة،

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مناظرة السجلات الطبية وسجلات العمليات 

وانتقل بعدها لمتابعة سير العمل بوحده العنايه المركزه حيث تم مناظرة السجلات الطبيه للحالات،كما تابع ايضا اللمسات النهائية لوحده عناية الكبد بالمستشفى والتى يتم تطويرها لنقلها من الدور الخامس  للدور الثاني بالتعاون بين مديرية الشؤون الصحية بالشرقية والمجتمع المدني "جمعية سفراء الخير"  بقيمه تقديرية قاربت مائتين الف جنيه، بطاقه استيعابية ثمانية اسره،كما تم مناظرة سجلات العمليات أثناء الزيارة لمتابعة تردد الوحدة،واختتم زيارته  بلاطمئنان على توافر فصائل الدم ومشتقاته وذلك أثناء تفقد سير العمل ببنك الدم. ياتى ذلك  فى إطار المتابعة المستمرة والمكثفه لمنافذ تقديم الخدمة الطبية المقدمة بالمحافظة بناء على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية 

100يوم صحة بفاقوس وفحص المفبلبن على الزواج 

على جانب اخرقالت  الدكتورة  مني عبد العزيز الطحاوي مدير اداره فاقوس الصحيه انها  قامت ومعها الفرق الطبيه  بالانتشار المكثف لتنفيذ فاعليات حمله ١٠٠ يوم صحه بانحاء مدينه فاقوس وتوابعها  ومن خلال السيارات المتنقله وايضا الفرق الثابته بجميع الوحدات الصحيه وقالت الطحاوى  ان مبادرة ١٠٠ يوم صحة هي نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسيه ١٠٠ مليون صحة من صحه المرأه والكشف المبكر لحديثي الولاده عن ضعف السمع وصحه الام والجنين والاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الامراض المزمنه  وفحص المقبلين على الزواج، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم.

واشارت الى إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، وتهدف مبادره ١٠٠ يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزاره الصحه والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.

استمرار استئناف للعمل بوحدة بنى صريد 

وقالت مديرة الادارة الصحية بفاقوس استمراراستئناف  اداره فاقوس الصحيه للعمل  بوحده بني صريد ضمن المرحلة الأولى لمبادره فتح ملف طبي لكل اسره يشمل التاريخ المرضي وتفاصيل الفحص الاكلينيكي لأفراد الأسره كما أنه جارِ حصر وترقيم الأسر المستفيدة من خدمات  وحده بني صريد لإنشاء ملف عائلي لكل أسرة.

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متايعة الاطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة 

وأوضحت  أن خدمات منظومة طب الأسرة تشمل الكشف على المرضى بالعيادات في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى رعاية الأمهات الحوامل، ومتابعة الأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة، فضلًا عن التطعيمات الروتينية، إلى جانب خدمات معملية وخدمات أشعة متقدمة لتشخيص الأمراض ومتابعة العلاج، وخدمات تنظيم الأسرة والمشورة للأزواج، فضلًا عن الخدمات المقدمة لكبار السن، للمساعدة في الحفاظ على صحتهم وراحتهم، وكذلك خدمات التثقيف الصحي والأسري من خلال برامج تثقيفية ومشورة توعوية.

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الدكتور ياسر عبدالرحيم مدير ادارة المستشفيات بالمديرية الدكتور محمد محمود عرفات مدير مستشفى فاقوس الدكتورة منى عبدالعزيز الطحاوى مديرة ادارة فاقوس الصحية منابعة سير العمل بالمستشفى

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