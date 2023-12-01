الجمعة 01 ديسمبر 2023
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محافظات

أزهر الشرقية: بدء تفعيل قيمة التعاون ضمن أنا الراقي بأخلاقي

أزهر الشرقية، فيتو
أزهر الشرقية، فيتو

قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن المنطقة نجحت في تفعيل أنشطة وفعاليات مبادرة أنا الراقي بأخلاقي، علي الوجه الأكمل في أسبوعها الثامن للعام الحالي 2024/2023. فقد تم تناول سلوك النظافة لمرحلة رياض الأطفال، وكذلك قيمة الأمانة للمرحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. 

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الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمى 

وقال الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمى لمنطقة الأزهر بمحافظة الشرقية إن  منسق المنطقة قد أضاف، أنه بالفعل  تم تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية َوالدينية قام الطلاب بتنفيذها عبر مختلف الإدارات التعليمية بإشراف ومتابعة من منسقي الإدارات، وشيوخ المعاهد والمعلمين المعنيين.كما تضمنت فقرات الإذاعة الصباحية على مدار الأسبوعين بجميع المعاهد فقرات متنوعة لسلوك النظام  لمرحلة رياض الأطفال وقيمة الأمانة لباقي المراحل الدراسة.

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إدارات بلبيس ومشتول والعاشر وكفر صقر 

وكذلك  قام بعض الطلاب بإدارات العاشر من رمضان وبلبيس وكفر صقر ومشتول السوق بعرض  فقرات مسرحية وأنشطة فنية ومجسمات تعكس مظاهر النظام والأمانة، كما قامت الطالبات بمعهد فتيات اسماعيل غنيم الإعدادي، التابع لإدارة فاقوس بـتصميم مطويات وصحف حائط وبعض الرسومات التي تتناول قيمة الأمانة بمساعدة منسقة المعهد وفي إدارة منشأة أبوعمر قام الطلاب بترجمة معاني النظام والأمانة إلى اللغة الإنجليزية كما قام التلاميذ بتنفيذ محادثات قصيرة باللغة الإنجليزية تعكس صور الأمانة.

إدارات أبوحماد والحسينية وابوحماد وابوكبيروغرب وشرق 

 كما قامت إدارات الحسينية، وأبو حماد أبوكبير، و شرق وغرب الزقازيق بنقل فعاليات الإذاعة الأزهرية وطابور الصباح من خلال البث المباشر علي صفحات المعاهد وفي إدارة هيهيا تم إقامة دوري لكرة القدم بعنوان «أنا الراقي بأخلاقي» وتم بث مباريات الأدوار النهائية على صفحات التواصل الاجتماعي.وكذلك في إدارة أولاد صقر نجح منسق الإدارة في تفعيل أنشطة المبادرة  بجميع المعاهد من  خلال عدد من المتابعات الميدانية وإقامة العديد من الندوات بمقر تلك المعاهد.وفي إدارة منيا القمح قام معهد العزيزية بتصميم جداريات لأنشطة المبادرة على أسوار المعهد.

ادارة ديرب نجم الأزهرية 

 وفي إدارة  ديرب نجم قام تلاميذ وطلاب معاهد برامكيم الابتدائي وبنين المناصافور الاعدادي وفتيات صافور الثانوي بتفعيل عدد من المسرحيات التفاعلية لترسيخ قيمة الأمانة أشاد بها الجميع.

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تفعيل قيمة التعاون من ياكر بالشرقية الازهرية 

وأشار منسق المنطقة أنه اعتبارا من السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣م نبدأ تفعيل قيمة  التعاون وهي آخر قيم المبادرة للفصل الدراسي الأول.حيث تهدف المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية الأزهرية، إلى ترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدى طلاب الأزهر الشريف بـ معاهد الشرقية ليكون قدوة للجميع فضلًا عن مواجهة الانحرافات السلوكية على جميع الأصعدة والتصدي لها  بالوسائل الممكنة كافة.

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منطقة الشرقية الازهرية الدكتور السيد الجنيدي مبادرة أنا الراقي بأخلاقي سلوك النظافة لمرحلة رياض الاطفال قيمة الامانة بالمرحلة الابتدائية المرحلة الإعدادية والثانوية شيوح المعاهد والمعلمين

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