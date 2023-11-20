الإثنين 20 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

العناية بالبشرة الجافة في الشتاء، بالماسكات الطبيعية

ترطيب البشرة بالزيوت
ترطيب البشرة بالزيوت الطبيعية، فيتو

العناية بالبشرة الجافة في الشتاء، تتطلب المزيد من التركيز والحرص، فيمكن أن تجعل درجات الحرارة الباردة والرطوبة المنخفضة في الشتاء البشرة الجافة أكثر جفافًا، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور قشور وتشققات والتهابات. 
 

طرق العناية بالبشرة الجافة

 وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن هناك العديد من طرق العناية بالبشرة الجافة في الشتاء، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.
 

اغسلي وجهك بلطف بالماء البارد أو الدافئ. وتجنبي استخدام الصابون المضاد للبكتيريا أو الصابون الذي يحتوي على الكحول، لأنهما يمكن أن يجففا البشرة.

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استخدمي مرطبًا يوميًا. اختاري مرطبًا يحتوي على زبدة الشيا أو اللانولين أو الجلسرين. هذه المكونات تساعد على حبس الرطوبة في البشرة.

ضعي مرطبًا على جسمك أيضًا. استخدمي لوشنًا أو كريمًا يحتوي على زبدة الشيا أو اللانولين أو الجلسرين.

استخدمي كريمًا ليليًا للبشرة الجافة. يحتوي الكريم الليلي على مكونات أكثر ترطيبًا من المرطب اليومي.

تجنبي استخدام الماء الساخن في الاستحمام، فيمكن أن يجرد الماء الساخن البشرة من الزيوت الطبيعية.

استخدمي مرطبًا للشفاه. اختاري مرطبًا للشفاه يحتوي على زبدة الشيا أو اللانولين أو الفازلين.

استخدمي ماسكات الوجه المرطبة بانتظام. تساعد الماسكات المرطبة على ترطيب البشرة بعمق.

استخدمي واقي الشمس بعامل حماية من الشمس (SPF) 30 أو أعلى كل يوم، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم. يساعد واقي الشمس على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، والتي يمكن أن تجعل البشرة الجافة أكثر جفافًا

قللي من الوقت الذي تقضيه في الهواء الطلق في الطقس البارد. إذا كنت بحاجة إلى الخروج في الطقس البارد، فارتدي ملابس واقية تغطي بشرتك بالكامل.

اشربي الكثير من السوائل. يساعد شرب الكثير من السوائل على ترطيب الجسم من الداخل.

ترطيب البشرة

ماسكات للبشرة الجافة

فيما يلي بعض ماسكات البشرة الجافة الطبيعية التي يمكن استخدامها في الشتاء:

ماسك الشوفان والعسل
يعد الشوفان من أفضل المكونات الطبيعية لترطيب البشرة الجافة. فهو يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، كما أنه يساعد على تقشير البشرة بلطف. أما العسل فهو مرطب طبيعي ممتاز، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من الجذور الحرة.

طريقة التحضير:
اخلطي ملعقتين كبيرتين من الشوفان المطحون مع ملعقتين كبيرتين من العسل.
أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا حتى تصبح العجينة متماسكة.
ضعي الماسك على الوجه والرقبة لمدة 15-20 دقيقة.
اشطفي الوجه بالماء الدافئ.

ماسك الأفوكادو
يعد الأفوكادو من الفواكه الغنية بالدهون الصحية، والتي تساعد على ترطيب البشرة الجافة. كما أنه يحتوي على فيتامينات A وC وE، والتي تساعد على حماية البشرة من الجذور الحرة.

طريقة التحضير:
اهرسي نصف ثمرة أفوكادو.
أضيفي ملعقة كبيرة من العسل.
ضعي الماسك على الوجه والرقبة لمدة 15-20 دقيقة.
اشطفي الوجه بالماء الدافئ.

ماسك الحليب والبيض
يحتوي الحليب على بروتينات وأحماض دهنية تساعد على ترطيب البشرة الجافة. أما البيض فهو يحتوي على البروتين الذي يساعد على شد البشرة.

طريقة التحضير:
اخفقي بيضة واحدة.
أضيفي ملعقة كبيرة من الحليب.
ضعي الماسك على الوجه والرقبة لمدة 15-20 دقيقة.
اشطفي الوجه بالماء الدافئ.

ماسك زيت الزيتون
يعد زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية البشرة من الجذور الحرة. كما أنه مرطب طبيعي ممتاز.

طريقة التحضير:
سخني زيت الزيتون قليلًا.
ضعي الزيت على الوجه والرقبة لمدة 15-20 دقيقة.
اشطفي الوجه بالماء الدافئ.

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