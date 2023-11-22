روتين العناية بالبشرة المركبة في الشتاء، وبالوصفات الطبيعية

روتين العناية بالبشرة المركبة في الشتاء، من المهام التي تقع على عاتق صاحبات هذه البشرة، وتتميز البشرة المركبة بتوازنها بين المناطق الدهنية والمناطق الجافة أو المختلطة. في فصل الشتاء، تميل البشرة المركبة إلى الجفاف، خاصة في المناطق الجافة ولذلك، من المهم اتباع روتين للعناية بالبشرة المركبة، مصمم خصيصًا للبشرة المركبة في الشتاء.





نصائح للعناية بالبشرة المركبة في الشتاء

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أنه لابد من الاهتمام بالعناية المركزة والمنتظمة للبشرة المركبة في فصل الشتاء، لحمايتها من الجفاف، وإليكي بعض النصائح للعناية بالبشرة المركبة في الشتاء:

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نظفي بشرتك مرتين يوميًا بمنظف لطيف ومزيل للدهون، يساعد هذا على إزالة الأوساخ والزيوت الزائدة دون تجفيف البشرة.

استخدمي تونر بعد التنظيف لإزالة أي بقايا منظف وفتح المسام، اختاري تونرًا غير كحولي لتجنب تجفيف البشرة.

استخدمي مرطبًا يوميًا للمساعدة في ترطيب البشرة، على أن تختاري مرطبًا يحتوي على مكونات مرطبة مثل حمض الهيالورونيك أو السيراميد.

استخدمي مقشرًا مرة واحدة في الأسبوع، لإزالة الخلايا الميتة وتعزيز الدورة الدموية، فلتختاري مقشرًا لطيفًا مناسبًا للبشرة المركبة.

استخدمي واقي الشمس يوميًا لحماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة، اختاري واقي شمس بعامل حماية من الشمس (SPF) 30 أو أعلى.

إذا كنتي تعانين من جفاف شديد في المناطق الجافة من وجهك، يمكنك استخدام زيت خفيف الوزن على هذه المناطق بعد وضع المرطب. تأكدي من اختيار زيت لا يسد المسام.

ابتعدي عن الصابون القاسي أو المنظفات الأخرى التي يمكن أن تجفف بشرتك.

اشربي الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب بشرتك من الداخل.

احرصي على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فصل الشتاء، خاصة إذا كنت ستقضين وقتًا طويلًا في الهواء الطلق.

فيما يلي روتين عناية بالبشرة المقترح للبشرة المركبة في الشتاء:

صباحًا:

1. نظفي بشرتك بغسول لطيف ومزيل للدهون.

2. استخدمي تونر غير كحولي.

3. ضعي مرطبًا يحتوي على مكونات مرطبة.

4. ضعي واقي الشمس.

مساءً:

1. نظفي بشرتك بغسول لطيف ومزيل للدهون.

2. استخدمي تونر غير كحولي.

3. ضعي مرطبًا يحتوي على مكونات مرطبة.

ماسكات للبشرة المركبة

ماسكات للبشرة المركبة في الشتاء

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة والجسم، مجموعة من الماسكات الطبيعية للعناية بالبشرة المركبة في الشتاء.

ماسك الشوفان واللوز

يساعد هذا الماسك على تنظيف المسام وإزالة الزيوت الزائدة من البشرة الدهنية، كما أنه يرطب البشرة الجافة.

المكونات:

10 حبات لوز

1 ملعقة كبيرة شوفان

1 ملعقة صغيرة عسل

1 ملعقة صغيرة لبن رائب

طريقة التحضير:

1. انقعي حبات اللوز في الماء لمدة ليلة كاملة.

2. في الصباح، صفي حبات اللوز واغسليها جيدًا.

3. ضعي حبات اللوز في الخلاط واخلطي حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

4. أضيفي الشوفان والعسل واللبن الرائب إلى العجينة واخلطي جيدًا.

5. طبقي الماسك على وجهك النظيف واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

6. اشطفي الماسك بالماء الفاتر.

ماسك الخيار

يساعد هذا الماسك على ترطيب البشرة الجافة وإزالة اللمعان من البشرة الدهنية.

المكونات:

1 خيار

1 ملعقة صغيرة عسل

1 ملعقة صغيرة كريمة حليب

طريقة التحضير:

1. قشر الخيار وابشره.

2. أضيفي العسل والكريمة إلى الخيار المبشور واخلطي جيدًا.

3. طبقي الماسك على وجهك النظيف واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

4. اشطفي الماسك بالماء الفاتر.

ماسك البابايا والموز

يساعد هذا الماسك على تفتيح البشرة وإزالة الشوائب.

المكونات:

1/2 كوب لب البابايا الناضجة

1/2 كوب موز مهروس

1 ملعقة صغيرة عسل

طريقة التحضير:

1. اخلطي جميع المكونات في وعاء حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

2. طبقي الماسك على وجهك النظيف واتركيه لمدة 20-25 دقيقة.

3. اشطفي الماسك بالماء الفاتر.

نصائح عامة لاستخدام ماسكات البشرة المركبة:

جربي الماسك على منطقة صغيرة من بشرتك قبل استخدامه على وجهك بالكامل لتجنب أي ردود فعل تحسسية.

اتركي الماسك لمدة 15-20 دقيقة كحد أقصى.

اشطفي الماسك بالماء الفاتر.

استخدمي مرطبًا بعد استخدام الماسك.

يمكنك استخدام هذه الماسكات مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.