إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالدائرى الأوسطى

أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائرى الأوسطى صباح اليوم السبت، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائرى الأوسطى وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين اختلال عجلة القيادة من السائق مما ادى الى انقلاب السيارة وقامت سيارات الاسعاف بنقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ورفع رجال المرور اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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