فوجتس يقترح إقالة ناجلسمان من تدريب منتخب ألمانيا قبل يورو 2024 وتعيين فولر

نصح بيرتي فوجتس، المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا، بتولي رودي فولر منصب المدير الفني للمنتخب قبل كأس الأمم الأوروبية - يورو 2024 المقررة بألمانيا مع تولي جوليان ناجلسمان، المدير الفني الحالي للمنتخب، منصب المدرب المساعد.

نتائج منتخب ألمانيا مع ناجلسمان

وخسر منتخب ألمانيا آخر مباراتين وديتين له تحت قيادة ناجلسمان، أمام تركيا والنمسا، رغم أن الفريق استهل مشواره مع ناجلسمان بفوز على منتخب أمريكيا وتعادل مع نظيره المكسيك.

وجرى تعيين ناجلسمان، المدرب السابق لفريق بايرن ميونخ، مدربا للمنتخب الألماني في سبتمبر الماضي عقب إقالة هانز فليك إثر سلسلة من النتائج المتواضعة.

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وخلال الفترة الفاصلة بين إقالة فليك وتعيين ناجلسمان، تولى فولر قيادة المنتخب بشكل مؤقت وقاده للفوز على نظيره فرنسا، وصيف بطل كأس العالم، 2-1.

تصريحات فوجتس مدرب ألمانيا السابق

وقال فوجتس، آخر مدرب قاد المنتخب الألماني للفوز بلقب البطولة الأوروبية عبر نسخة يورو 1996، في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" نشرتها اليوم الأربعاء: "رودي فولر يجب أن يكون المدير الفني وجوليان ناجلسمان مساعده".

وتابع: "أرى أن هذا هو الطريق المناسب لو كنا نريد النجاح في البطولة الأوروبية".

ويخوض المنتخب الألماني مباريات ودية فقط خلال استعداداته ليورو 2024 حيث تأهل تلقائيا إلى النهائيات التي تنطلق في يونيو المقبل، باعتباره ممثل الدولة المستضيفة.

وأضاف فوجتس (76 عاما): "أفضل أداء لنا منذ أعوام جاء تحت قيادة رودي خلال الفوز على فرنسا 2-1 في سبتمبر".

وبين: "لديه الكثير من الدراية وخبرة أكبر من ناجلسمان، الذي لم يكتسب هذه الخبرة نظرا لصغر عمره".

وسبق لرودي فولر قيادة المنتخب الألماني لإحراز المركز الثاني في كأس العالم، عبر مونديال 2002، واستقال عقب الخروج من دور المجموعات في يورو 2004.

وبعد فترة طويلة تولى خلالها منصب مدير الكرة بنادي باير ليفركوزن، تولى فولر منصب مدير المنتخب الألماني حتى يورو 2024، وذلك بعد إقالة أوليفر بيرهوف عقب الخروج من دور المجموعات في كاس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.