السبت 02 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

أسعار حفل تامر عاشور في نهاية ديسمبر

تامر عاشور، فيتو
تامر عاشور، فيتو

 يحيي الفنان تامر عاشور حفلا غنائيا كبيرا، ليجدد نشاطه الفني، وذلك على أرض أحد المولات الكبرى يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر المقبل.

 

أسعار حفل تامر عاشور في ديسمبر 

 وطرحت الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور في شهر ديسمبر تذاكر الحفل وجاءت كالآتي الفئة الأولى  510 جنيهات والفئة الثانية 360 جنيها.


وقررت الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور المقبل التبرع بجزء من  أسعار التذاكر  لمؤسسة الهلال الأحمر كمساندة للشعب الفلسطيني.

 

ومن المفترض أن يقدم تامر عاشور خلال حفله المقبل باقة من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معاها الجمهور على المسرح.

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ومن ناحية أخرى شارك الفنان تامر عاشور في حفل ليلة الدموع 2 والذي أقيم في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة  الموافق 17 نوفمبر الماضي.

 

ومؤخرًا احتفل الفنان تامر عاشور بعقد قرانه وزفافه على المذيعة نانسي نور، وشهد الحفل حضور غفير للفنانين، وكان على رأسهم: الفنان محمد حماقي، شيماء سيف، خالد عليش، هيثم شاكر، رامي جمال، عزيز الشافعي، منى الشاذلي، أوس أوس، والإعلاميات سهير جودة، هبة الأباصيري، مفيدة شيحة وغيرهم من الفنانين.

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