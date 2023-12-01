الجمعة 01 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لتقشير البشرة وتنعيمها وتعزيز نضارتها

تقشير البشرة، فيتو
تقشير البشرة، فيتو

تقشير البشرة من خطوات العناية بالبشرة المهمة التى تساعد فى الحفاظ على نظافة البشرة مايحميها من البثور السوداء وحب الشباب.

وتقشير البشرة يجب أن يكون بشكل منتظم حفاظا على جمال البشرة وتعزيز نضارتها وعادة تفضل الفتيات التقشير بالوصفات الطبيعية.

وصفة طبيعية لتقشير البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل وصفة طبيعية لتقشير البشرة وتنعيمها وتعزيز نضارتها.

المكونات:-

ملعقة زيت الزيتون

ملعقة سكر أبيض

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات معا ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.
  • ثم نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق ونقوم بعمل مساج البشرة أو تدليك لمدة 5 دقائق.
  • ثم نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع البشرة.
  • ثم نجفف الوجه ونرطبه ونكرر الوصفة مرة اسبوعيا للبشرة الجافة ومرتان اسبوعيا للبشرة الدهنية.
  • هذا القناع يعزز من نضارة البشرة ويزيدها جمالا وحيوية وينظف المسام بعمق ويرطبها، كما يقاوم التجاعيد.
وصفة طبيعية لتقشير البشرة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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وصفة طبيعية تغذى بشرتك بفيتامين E المهم فى فصل الشتاء

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كريم طبيعي يعيد شباب بشرتك بعد الخمسين

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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تقشير البشرة وصفة طبيعية لتقشير البشرة البشرة الدهنية البشرة الجافة العناية بالبشرة سهام شهاب خبيرة التجميل

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