بوسطجي 2023، رسالة ناسا تصل الأرض من مسافة 16 مليون كيلومتر

بعضنا عاصر زمن ساعي البريد، الملقب بـ “البوسطجي”، والذي كان يقوم بتوصيل الرسائل والخطابات خلال أيام، وربما أسابيع.. لكن بتوقيت 2023، أعلنت وكالة ناسا مؤخرًا أن رسالة تم إرسالها بواسطة شعاع الليزر وصلت إلى الأرض من مسافة 16 مليون كيلومتر.

من مسافة 16 مليون كيلو متر

وقامت وكالة ناسا بإرسال الرسالة بالليزر من مسافة 16 مليون كيلومتر إلى الأرض، حيث يحاول العلماء إيجاد أفضل الطرق للتواصل مع التكنولوجيا في الفضاء.

ومن المتوقع أن هذا النجاح التكنولوجي يمكن أن يسمح للبشر باستكشاف المزيد من مناطق الفضاء السحيق.

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وكان قد تم إجراء التجربة بواسطة أداة الاتصالات الضوئية “ديب سويس” التي كانت مسافرة على متن مركبة الفضاء “بسايشي” التابعة لناسا، وأرسلت الرسالة من مسافة أبعد من القمر.. وربما تكون أن الرسالة هي أبعد اتصال بصري يتم إرساله في التاريخ.

محتوى الرسالة غير معروف

وعلى الرغم من ذلك، فإن محتوى الرسالة غير معروف، لكن متحدثًا باسم وكالة ناسا، قال: إن جهاز الإرسال الليزري، وهو أداة متطورة على متن سفينة "بسايشي" قادرة على إرسال واستقبال إشارات قريبة من الأشعة تحت الحمراء، مثبت على منارة ليزر قوية.

لكن جهاز الاستقبال موجود في مختبر تلسكوب الاتصالات البصرية بجبل تيبل التابع لمختبر الدفع النفاث التابع لناسا بالقرب من رايتوود، في كاليفورنيا.

إرسال البشر إلى المريخ

من جانبها، قالت ترودي كورتيس، مديرة العروض التكنولوجية في المقر الرئيسي لناسا: “هذه التقنية تمهد الطريق نحو اتصالات ذات معدل بيانات أعلى قادرة على إرسال معلومات علمية وصور عالية الوضوح وبث الفيديو، لدعم القفزة العملاقة التالية للبشرية، وهي إرسال البشر إلى المريخ”.

وزمان، استخدمت وكالة ناسا موجات الراديو للتواصل مع الفضاء، لكن أشعة الليزر أكثر قدرة على حمل المزيد من البيانات ونقلها بمعدل أسرع.

استكشاف الفضاء السحيق

وفي السياق، أوضح الدكتور جيسون ميتشل، مدير قسم تقنيات الاتصالات والملاحة المتقدمة في برنامج الاتصالات والملاحة الفضائية التابع لناسا، أن نجاح التجربة هو نعمة للعلم، ويمكن أن يساعد الإنسان في استكشاف الفضاء السحيق، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ستار البريطانية.