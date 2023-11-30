الجمعة 01 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزيرة الهجرة تتفقد مقر لجنة الاقتراع بالسفارة المصرية في باريس (صور)

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، فيتو

تفقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مقر لجنة الاقتراع الموجودة بالسفارة المصرية في باريس والخاصة بتصويت المصريين في الانتخابات، وذلك برفقة السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا.

 

الانتخابات الرئاسية

خلال زيارتها إلى العاصمة الفرنسية باريس ضمن حملة "شارك بصوتك" لحث الجاليات المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وزارة الهجرة،فيتو

العملية الانتخابية

وخلال الجولة، استمعت سيادتها إلى شرح واف من  السفير علاء يوسف، حيث أطلعها على الإجراءات التي ستتم خلال العملية الانتخابية، وكيفية الاستعلام عن بيانات الناخبين من خلال جهاز خاص أرسلته الهيئة الوطنية للانتخابات بالاضافة الى توفير أماكن خاصة لذوي القدرات الخاصة للتيسير عليهم حيث أرسلت الهيئة ايضا بطاقات اقتراع بطريقة برايل للتيسير على ذوي القدرات الخاصة من المكفوفين.

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وزارة الهجرة،فيتو

كما تفقدت السفيرة سها جندي أماكن انتظار الناخبين المغطاة لمراعاة حالة الطقس وحمايتهم من المطر، واطلعت سيادتها أيضا على صندوق التصويت الشفاف حتى يتأكد الناخب أن صوته وصل بمنتهى الأمانة في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، والمقرر إجراؤها أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

وزارة الهجرة،فيتو

السفارة المصرية في باريس

وفي ختام جولتها التفقدية، توجهت وزيرة الهجرة بخالص الشكر الي السفير علاء يوسف وطاقم عمل السفارة المصرية في باريس وكذلك للهيئة الوطنية للانتخابات، على كل جهودهم المبذولة لإنجاح العملية الانتخابية وخروجها بشكل مشرف أمام العالم.

وزارة الهجرة،فيتو

وأكدت الوزيرة أن المصريين بالخارج جزء مهم من صناعة القرار في مصر، وصوتهم مهم، ولذلك حريصون على أن يشاركوا بفاعلية للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، حيث منحهم الدستور المصري حق التصويت، ولذلك فمن المهم أن يمارسوا هذا الحق الدستوري.

 

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