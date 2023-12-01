الجمعة 01 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

للعودة لاتفاق التهدئة لمدة يوم، إسرائيل تبلغ الوسطاء بهذا الشرط وتنتظر رد حماس

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن تل أبيب أبلغت الوسطاء أنها تريد العودة إلى اتفاق التهدئة مع حماس لمدة يوم واحد فقط، مقابل إطلاق سراح الأسرى من النساء والأطفال لدى الحركة، وزعمت أنها نقلت ذلك عن مصادر إسرائيلية.

 

تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة 

ويأتي ذلك بعدما استأنفت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، العدوان على قطاع غزة بعد ساعات من نهاية الهدنة الإنسانية التي كانت لمدة يوم واحد فقط.

 

وفي السياق ذاته قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، إن سبب عدم تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، هو الخلاف على نوعية الأسرى الذين تريد كل من حماس وإسرائيل الإفراج عنهم.

 

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وأضاف اللواء سمير فرج أن إسرائيل تريد إطلاق سراح أسرى عسكريين وحماس ترفض ذلك إلا مقابل تبييض سجون الاحتلال من المعتقلين الفلسطينيين.


وأكد الخبير العسكري لفيتو أن العدوان الإسرائيلي على غزة سيستمر ليوم أو يومين ثم سيرضخ كلا الطرفين إلى الهدنة من جديد، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد تحرير الأسرى وحماس تريد استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.


وأوضح سمير فرج أن إسرائيل لجأت في العدوان الذي تشنه في الوقت الحالي إلى سلاح الجو والصواريخ وابعدت المشاة والعمليات البرية عن المشهد.


وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أفاد التلفزيون الفلسطيني، بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة، لنحو 100.

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