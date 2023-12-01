بعد انتهاء الهدنة، جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب ويتحدث عن مرحلة جديدة من العدوان

أخبار غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، رفع حالة التأهب على الحدود مع لبنان تزامنا مع انتهاء الهدنة بين حركة حماس والكيان الصهيوني في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إنه يتأهب للمرحلة القادمة من الحرب.

استئناف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

ومنذ قليل، أعلنت حركة حماس، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء في غزة بنيران الاحتلال إلى 32 شهيدا بعد استئناف العدوان الإسرائيلي على القطاع، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن حركة حماس، لم توافق على إطلاق سراح المزيد من الأسرى في انتهاك لشروط الهدنة، وأن إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهدافها مع استئناف القتال.

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وادعى مكتب نتنياهو في بيان أن حركة حماس لم تطلق سراح جميع الأسرى كما هو متفق عليه، كما أطلقت صواريخ على إسرائيل.

وجاء في البيان: "مع استئناف القتال، تؤكد الحكومة الإسرائيلية أنها ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب، وهي تحرير رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل أبدًا تهديدًا لسكان إسرائيل".

انتهاء الهدنة بين حماس وإسرائيل

وانتهت الهدنة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي والتي تمّت بوساطة مصرية وقطرية، صباح اليوم الجمعة، دون الإعلان عن تمديدها.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي، وبدأت لمدة 4 أيام جرى تمديدها مرتين، الأولى ليومين ثم يوم واحد، ولم يتم تمديدها مرةً ثالثة.

وجرت في الأيام السبعة الماضية، 7 دفعات من تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، ضمن شروط الهدنة التي تقضي بإطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال في مقابل كل أسير إسرائيلي لدى المقاومة في غزة.