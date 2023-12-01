الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

خبير يكشف لـ "فيتو" سر عدم تمديد الهدنة الإنسانية في غزة وموعد انتهاء العدوان الإسرائيلي

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

الهدنة الإنسانية في غزة، قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، إن سبب عدم تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، هو الخلاف على نوعية الأسرى الذين تريد كل من حماس وإسرائيل الإفراج عنهم.


سر عدم تمديد الهدنة الإنسانية في غزة 

وأضاف اللواء سمير فرج أن إسرائيل تريد إطلاق سراح أسرى عسكريين وحماس ترفض ذلك إلا مقابل تبييض سجون الاحتلال من المعتقلين الفلسطينيين.


وأكد الخبير العسكري لفيتو أن العدوان الإسرائيلي على غزة سيستمر ليوم أو يومين ثم سيرضخ كلا الطرفين إلى الهدنة من جديد، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد تحرير الأسرى وحماس تريد استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

Advertisements


وأوضح سمير فرج أن إسرائيل لجأت في العدوان الذي تشنه في الوقت الحالي إلى سلاح الجو والصواريخ وابعدت المشاة والعمليات البرية عن المشهد.


وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أفاد التلفزيون الفلسطيني، بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة، لنحو 100.

 

اقرأ أيضا:

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ انتهاء الهدنة لـ100


وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، رفع حالة التأهب على الحدود مع لبنان تزامنا مع انتهاء الهدنة بين حركة حماس والكيان الصهيوني في قطاع غزة.

 

الاحتلال يشن أكثر من 200 غارة على غزة

وشنت طائرات الاحتلال أكثر من 200 غارة على مختلف مناطق قطاع غزة في أول ساعتين من اليوم استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة، أسفرت حتى الآن عن سقوط نحو 100 شهيد في عموم قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو 

أول تعليق من حركة حماس على انتهاء الهدنة

وحملت حركة حماس الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الاحتلال مسؤولية استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسقوط عشرات الشهداء والمصابين من الفلسطينيين.

 

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صحفي: "بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة حربه الوحشية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث واصل قصف واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة في القطاع".

العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو 

وأضاف البيان، "يتحمل المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ممثلا بالرئيس الأمريكي ووزير خارجيته المسؤولية عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الحرب الوحشية ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة".

 

واتهم المكتب الإعلامي الحكومي الولايات المتحدة بمنح الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة الحرب من دون أي اعتبار لقوانين الحروب وللقوانين الدولية والإنسانية.


واعتبر أن من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه بكل الوسائل، ومن حقه نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، وكذلك زوال الاحتلال بالكامل عن أراضيه بموجب القوانين الدولية والأممية.

txt

جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 جنود بسبب سقوط قذائف قرب غزة

txt

جيش الاحتلال: كتائب القسام تسلم 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهدنة الإنسانية في غزة غزة حماس إسرائيل جيش الاحتلال العدوان على غزة

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 جنود بسبب سقوط قذائف قرب غزة

بعد انتهاء الهدنة، جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب ويتحدث عن مرحلة جديدة من العدوان

جيش الاحتلال: كتائب القسام تسلم 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة

الأكثر قراءة

المذيعة إنجي حمادة تكشف تفاصيل جديدة بعد تجديد حبسها بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي

آيتن عامر تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمقر البعثة الدبلوماسية بالسعودية

وزير الخارجية الأسبق يكشف لـ "فيتو" سر رفض إسرائيل لوقف إطلاق النار بشكل دائم

النائب العام الأسبق يحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات

خبير يكشف لـ "فيتو" سر عدم تمديد الهدنة الإنسانية في غزة وموعد انتهاء العدوان الإسرائيلي

أول تعليق من محمد عبدالمنعم بعد إصابته في مران الأهلي

هل يمكن تحويل مبالغ لأشخاص بالخارج من مصر بالجنيه واستلامها بعملة الدولة الأخرى؟

صورة تاريخية، مصافحة أمير قطر ورئيس إسرائيل على هامش COP28 تنتشر على الفيس بوك

Advertisements

منوعات

المزيد

مستشفى الزقازيق العام ينجح في إجراء جراحة دقيقة

معجزة في أوغندا، عمرها 70 عاما وتنجب توأما

مواصفات بدل الرقص الشرقي وفقا للقانون (إنفوجراف)

الصين تقرر حرمان أوروبا وأمريكا من مشاهدة الباندا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

وظائف الكهرباء، الشروط الكاملة وطريقة التقديم

المزيد

انفوجراف

مباريات نارية تنتظر الزمالك في شهر ديسمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث لا تصح عن فضائل سورة النصر

تفسير حلم أكل الزيتون في المنام وعلاقته بالرزق الكثير وتحسن الأحوال

تفسير حلم عطاء الميت في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث كبير قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية