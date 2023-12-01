الجمعة 01 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

نتنياهو: وصول الأسرى الإسرائيليين المطلق سراحهم من حماس اليوم إلى تل أبيب

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، أعلن مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن وصول الأسرى الإسرائيليين إلى تل أبيب.


وفي السياق ذاته أعلن  جيش الاحتلال، في بيان صادر عنه اليوم، أن كتائب القسام –الجناح العسكري لحركة حماس - تسلم 6 أسرى  إسرائيليين وتستكمل بذلك الدفعة السابعة.


صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل 

ومن جانبها ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، الخميس، أن حافلة الصليب الأحمر الدولي، وصلت إلى سجن عوفر استعدادا لنقل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال في الدفعة السابعة من اتفاق تبادل الأسرى.


وفي وقت سابق من اليوم كشفت حركة حماس الفلسطينية، أن الدفعة السابعة من الأسرى تضم 30 أسيرا وأسيرة كلهن من مناطق داخل الخط الأخضر.


وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، عن البدء في نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عنهم.

 

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وأكدت تقارير إعلامية أن هناك جهودا دولية حثيثة من أجل تمديد الهدن بين حماس وإسرائيل واستمرار صفقات تبادل الأسرى بين الجانبين.

 

وتقود مصر جهود الوساطة بين حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلية من أجل تمديد الهدنة وتبادل الأسرى، وهو ما أكدته الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والعديد من دول العالم التي أشادت بالدور المصري في التهدئة بقطاع غزة.


تمديد الهدنة بعد ضغوط دولية

وقالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية  في مجلس الأمن ليندا توماس، الأربعاء، إن إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة مع حماس من جديد.

كشفت صحيفة أمريكية، تفاصيل مكالمة هاتفية وصفتها بـ "المشحونة" جرت مؤخرا بين البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، ولم يعلن عنها ناقشا خلالها الحرب في غزة.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على فحوى المكالمة، التي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقا، القول إن البابا فرانسيس شدد لهرتسوغ أنه "ممنوع الرد على الرعب بالرعب".

 

وقالت واشنطن بوست: إن المسؤول الإسرائيلي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة مسألة حساسة، مشيرة إلى أن كلمات البابا جاءت ردا على حديث الرئيس الإسرائيلي الذي كان يصف الرعب الذي أصاب بلاده من هجوم حماس في السابع من أكتوبر خلال المكالمة.
 

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الصليب الأحمر يتسلم الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال

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للمرة الأولى، حماس تسلم إسرائيل 3 جثث ضمن صفقة تبادل الأسرى

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