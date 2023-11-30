الجمعة 01 ديسمبر 2023
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اقتصاد

زيادة جديدة في أسعار منتجات جهينة

ارتفاع أسعار منتجات
ارتفاع أسعار منتجات جهينة في الأسواق، فيتو

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية قائمة أسعار عدد من منتجاتها بزيادات جديدة، داخل الأسواق المحلية والمحلات والسوبر ماركت، وتعد هذه الزيادة الثانية لمنتجات شركة جهينة في أقل من 6 أشهر، إذ رفعت أسعار منتجاتها يوم 20 أغسطس الماضي.

 

3 جنيهات ارتفاعًا في أسعار عصائر جهينة للمستهلك

ورفعت شركة جهينة أسعار العصائر ومنتجات الألبان ارتفاعًا من جنيه إلى 3 جنيهات في سعر البيع للمستهلك. 

 

شركة جهينة ترفع سعر عصير المانجو عبوة وزن لتر إلى 26 جنيهًا

رفعت الشركة سعر عصير جوافة عبوة وزن لتر إلى 26 جنيهًا مقابل 23 جنيهًا سعره السابق، بينما رفعت عصير جهينة لتر جوافة/ برتقال/ كوكتيل/ تفاح، عنب أحمر/ توت مشكل، كمثرى، يوسفي بسعر 25 جنيهًا مقابل  22 جنيهًا سعره السابق.


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سعر عصير جهينة عبوة وزن 235 مل يرتفع  إلى 9 جنيهات

ورفعت الشركة  سعر عصير جهينة عبوة وزن 235 ملي (جميع النكهات) إلى 9 جنيهات مقابل 8 جنيهات سعرها السابق.

 

جهينة ترفع أسعار الألبان والزبادي في الأسواق

كما شملت الارتفاعات زيادة في ارتفاع منتجات جهينة من الألبان والعصائر والزبادي.

 

 قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات شركة جهينة بدءًا من أول ديسمبر

ونستعرض قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارا من غدًا الأول من ديسمبر: 

 قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات شركة جهينة بدءًا من أول ديسمبر، فيتو
 قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات شركة جهينة بدءًا من أول ديسمبر، فيتو
 قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات شركة جهينة بدءًا من أول ديسمبر، فيتو
 قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات شركة جهينة بدءًا من أول ديسمبر، فيتو
 قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات شركة جهينة بدءًا من أول ديسمبر، فيتو

عدد من الشركات تعلن رفع أسعار منتجاتها خلال نوفمبر 2023

يشار إلى أن عدد من الشركات أعلنت رفع أسعار منتجاتها خلال شهر نوفمبر 2023، منها سعر المكرونة والتونة وعدد من منتجات الألبان، وعللت الشركات سبب ارتفاع سعر منتجاتها إلى زيادة أسعار مستلزمات ومدخلات الإنتاج. 

 

تباين أسعار السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق

وعلى صعيد آخر يشهد السوق المصري تباينات واضحة في أسعار السلع الغذائية الرئيسية، ما بين سعرها في المجمعات الإستهلاكية والمحال التجارية، إلى جانب اختلاف أسعار السلع المنتجة من قبل الشركات المنضمة لمبادرة خفض أسعار السلع الغذائية التي أعلنها رئيس الوزراء، وأسعار السلع للشركات التي لم تنضم للمبادرة.

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