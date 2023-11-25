السبت 25 نوفمبر 2023
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اقتصاد

زيادة جديدة في أسعار مكرونة حواء وآدم

ارتفاع أسعار مكرونة
ارتفاع أسعار مكرونة في الأسواق، فيتو

أعلنت شركة بدوي جروب للصناعات الغذائية، وهي الشركة المنتجة لمكرونة حواء، ومكرونة آدم، ومكرونة تزيد، قائمة أسعار منتجاتهم الجديدة.

ارتفاع أسعار المكرونة في الأسواق، فيتو

1.75 جنيه ارتفاعًا في سعر المكرونة وزن 400 جرام و5 جنيهات في الكيلو

 وتطبق أسعار المكرونة الجديدة بداية من يوم السبت 25 نوفمبر 2023؛  بزيادة تتراوح من 1.75 جنيه في سعر المكرونة وزن 400 جرام إلى 5 جنيهات في سعر المكرونة وزن كيلو.

 

سعر المكرونة حواء وزن 400 جرام بعد الزيادة

وبلغ سعر عبوة مكرونة حواء وزن 400 جرام نحو 12 جنيهًا للمستهلك، مقابل 10.25 جنيهًا، وسجلت مكرونة حواء نحو 217 جنيهًا للكرتونة التي تحتوي على 20 كيسًا. 

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سعر كيلو المكرونة حواء بعد الزيادة

بلغ سعر مكرونة حواء وزن 1000 جرام نحو 30 جنيهًا للمستهلك، مقابل 24.90 جنيهًا سعرها السابق، وسجلت مكرونة حواء نحو  267 جنيهًا للكرتونة التي تحتوي على 10 أكياس.

ارتفاع أسعار المكرونة حواء وآدم وتزيد في الأسواق، فيتو

سعر المكرونة آدم وزن 350 جرامًا بعد الزيادة

بلغ سعر مكرونة آدم وزن 350 جرامًا نحو 10 جنيهات للمستهلك، و183 جنيهًا للكرتونة التي تحتوي على 20 كيسًا.

سعر المكرونة آدم وزن وزن الكيلو بعد الزيادة

بلغ سعر مكرونة آدم وزن 1000 جرام نحو 29 جنيهًا للمستهلك، و257 جنيهًا للكرتونة التي تحتوي على 10 أكياس.

سعر المكرونة تزيد وزن 350 جرامًا بعد الزيادة

بلغ سعر عبوة مكرونة تزيد وزن 350 جرامًا نحو  9 جنيهات للمستهلك، و163 جنيهًا للكرتونة التي تحتوي على 20 كيسًا.

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ارتفاع أسعار مكرونة الملكة وإيطاليانو ومكرونتو خلال نوفمبر الجاري

يشار إلى أن شهر نوفمبر الجاري شهد ارتفاع أسعار مكرونة الملكة وإيطاليانو ومكرونتو، بزيادة قدرها 150 قرشًا في العبوة إلى 34 جنيهًا في سعر الكرتونة.

 

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