الحزام الناري، مرض جلدي غير معد يسبب الصلع وهذه أعراضه

مرض الحزام الناري، من الأمراض الجلدية التي تحدث الإصابة بها نتيجة عدوى فيروسية تسبب طفح جلدي مؤلم وحارق

ويسبب مرض الحزام الناري ظهور الطفح الجلدي باللون الأحمر أو الوردي الداكن أو البني الداكن أو الأرجواني، اعتمادًا على لون البشرة ويحدث عادةً على جانب واحد من الجسم، بحسب موقع "health line"

ومرض الحزام الناري او ما يسمي بمرض القوباء المنطقية والذي نستعرضه في التقرير التالي:

الحزام الناري، فيتو

ما هو القوباء المنطقية او الحزام الناري؟

مرض الحزام الناري هو عدوى تحدث بسبب فيروس يسمي الفيروس النطاقي الحماقي، يمكن أن يصيب الإنسان بعد عدوي مرض الجدري

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ويسمي مرض الحزام الناري كذلك بإسم الهربس النطاقي ويظهر عادةً على شكل شريط من البثور على جانب واحد من الجسم، ويظهر على مناطق بالجسم منها الجذع أو الرقبة أو الوجه.

أعراض الحزام الناري

تظهر الأعراض الاولية للحزام الناري تشمل:

١- الألم والحرقان

٢- الألم على جانب واحد من الجسم

٣- يظهر في منطقة معينة من الجلد

٤- يظهر طفح جلدي أحمر

٥- يظهر الطفح الجلدي باللون الوردي الداكن

٦- يمكن أن يظهر على جانب واحد من الجسم، مثل الصدر أو البطن أو الظهر أو الوجه

الحزام الناري، فيتو

٧- يمكن ان يظهر الطفح جلدي على الوجه والاذنين

٨- حكة

٩-بثور مملوءة بالسوائل تنفجر بسهولة

١٠- الشعور بالحرقة

يعاني بعض الأشخاص المصابين الحزام الناري من أعراض تتجاوز الألم والطفح الجلدي، قد تشمل هذه الأعراض:

حمى

قشعريرة

صداع

تعب دائم

ضعف العضلات

وتشمل المضاعفات النادرة والخطيرة للحزام للناري:

ألم أو طفح جلدي يصيب العين، ويجب معالجته على الفور لتجنب تلف العين الدائم

فقدان السمع أو ألم شديد في أذن واحدة أو دوار أو فقدان حاسة التذوق على لسانك

عدوى بكتيرية تتميز باحمرار الجلد أو تورمه أو دفئه عند اللمس

يمكن أن يسبب طفح للحزام الناري على فروة الرأس حساسية عند تمشيط الشعر أو تنظيفه وبدون علاج، يمكن أن يؤدي القوباء المنطقية الموجودة على فروة الرأس إلى ظهور بقع صلعاء دائمة.

بالنسبة لبعض الأشخاص، يحدث الحزام الناري داخل العين وحولها ويشار إلى هذا باسم الهربس النطاقي العيني أو الهربس النطاقي العيني.

الحزام الناري بمنطقة العين، فيتو

قد يظهر طفح جلدي على الجفون، والجبهه، وأحيانًا بطرف أو جانب الانف.

قد تواجه أعراض مثل:

حرقان أو خفقان في عينك

احمرار وتمزيق

تورم

عدم وضوح الرؤية

بدون علاج، يمكن أن يؤدي القوباء المنطقية في العين إلى مشاكل خطيرة، بما في ذلك فقدان الرؤية على المدى الطويل وتحدب دائم بسبب تورم القرنية.

أسباب الإصابة بالحزام الناري

يحدث الحزام الناري بسبب فيروس الحماقي النطاقي والسبب وراء ظهوره لدى بعض الأشخاص دون الآخرين غير واضح. وهو أكثر شيوعًا عند كبار السن بسبب انخفاض المناعة ضد العدوى.

وتعد العوامل التي تزيد من احتمال الاصابة بالحزام الناري، كالآتي:

ضعف جهاز المناعة

شيخوخة

الخضوع لعلاجات السرطان

هل الحزام الناري معديً؟

لا معدية وبرغم ذلك فإن فيروس النطاقي الحماقي الذي يسببه يمكن أن ينتشر إلى شخص آخر لم يصاب بالجدري المائي، ويمكن أن يصاب بالجدري بدلا من الحزام الناري.

الحزام الناري، فيتو

متي يذهب مريض الحزام الناري الى الطبيب

من المهم زيارة الطبيب في أقرب وقت اذا ظهرت أعراض الإصابة بالحزام الناري، خاصة إذا كنت شخصًا أكثر عرضة للإصابة به.

لا يوجد علاج للحزام الناري، ولكن علاجه في أقرب وقت من الممكن أن يساعد في منع المضاعفات وتسريع عملية، لذلك يجب أن يتلقي المريض العلاج خلال 72 ساعة من ظهور الأعراض المرض الجلدي.



العلاج المنزلي للحزام الناري

يمكن أن يساعد العلاج المنزلي في تخفيف أعراض الحزام الناري ويشمل هذا العلاج ما يلي:

أخذ حمامات باردة لتنظيف وتهدئة البشرة



ضع كمادات باردة مبللة على الطفح الجلدي لتقليل الألم والحكة



وضع غسول الكالامين أو عمل معجون بالماء وصودا الخبز أو نشا الذرة لتقليل الحكة



تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ، وفيتامين ب12، وفيتامين ج، وفيتامين هـ.