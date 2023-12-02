مباريات قوية للأندية المصرية بالجولة الثانية من مجموعات البطولات الإفريقية.. الأهلي وبيراميدز وفيوتشر في مهمة صعبة خارج الديار.. والزمالك يستضيف سوار الغيني بستاد السلام

تستعد الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية للموسم الجاري 2023-2024، لخوض منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد احتلال الفريقين المركزين الأول والثاني بالترتيب في الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي، بينما يشارك الزمالك وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية بعد احتلال الفريقين المركزين الثالث والرابع.

الأهلي يواجه يانج أفريكانز في تنزانيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مع نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني بقيادة ميجيل جاموندي في لقاء الجولة الثانية بمجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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مباراة الأهلي ويانج أفريكانز تقام اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة في تنزانيا على الملعب الوطني مكابا.

وكان الأهلي حقق الفوز في الجولة الأولى على فريق ميدياما الغاني بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى من دور المجموعات وسجل ثلاثية الأهلي كلا من كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن.

ويتطلع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للحفاظ على نظافة شباكهم للمباراة الرابعة بدورى الأبطال الموسم الحالي خلال مواجهة فريق يانج افريكانز التنزاني.

ويأمل لاعبو الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكهم للمرة الرابعة في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وذلك بعدما نجحوا في الحفاظ على نظافة شباكهم في الثلاث مباريات التى خاضها في البطولة وهم كالتالي:

1- الأهلى 3-0 سان جورج الاثيوبي ذهاب دور ال 32

2- الأهلى 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور ال 32

3- الأهلى 3-0 ميدياما الغانى الجولة الأولى بدور المجموعات

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم (مصاب) - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح - علي معلول - كريم الدبيس

خط الوسط: امام عاشور - اليو ديانج - كوكا - أفشة - مروان عطية - عمرو السولية - حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - كريم فؤاد

خط الهجوم: كهربا - صلاح محسن

الأهلي أمام ميجيل جاموندي مدرب يانج أفريكانز

وواجه النادي الأهلي ميجيل جاموندي المدير الفني لنادي يانج أفريكانز من قبل في 4 مناسبات جاءت كالتالي:

2008 كان ميجيل جاموندي مدربا لـ بلاتينيوم ستارز الجنوب إفريقي وحقق الفوز على الأهلي في ذهاب الدور التمهيدي بنتيجة 2-1، وتلقى ميجيل جاموندي الهزيمة أمام الأهلي في الإياب بهدفي متعب وفلافيو.

وفي 2020 كان ميجيل جاموندي مدربا للوداد المغربي تلقي الهزيمة أمام الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا 2-0 بكازابلانكا، وتلقي الهزيمة أمام الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا 3-1 بالقاهرة.

مواجهات الأهلى أمام يانج أفريكانز

الأهلى واجه يانج أفريكانز في 10 مباريات حيث فاز في 6 وتعادل 3 مرات وخسر في مباراة واحدة.

التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا عام 1982، فاز ذهابًا في القاهرة بنتيجة 5-0، وتعادل إيابًا في تنزانيا بنتيجة 1-1.

كما التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا نسخة 1988، وتعادل الأهلي ذهابًا في تنزانيا بنتيجة 0-0، وفاز إيابًا في القاهرة بنتيجة 4-0.

كما فاز الأهلي ذهابًا في مصر على يانج أفريكانز بنتيجة 3-0 في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2009، وإيابًا في تنزانيا 1-0.

وفي الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا عام 2014، تلقى الأهلي هزيمة ذهابًا في تنزانيا 0-1، وفاز إيابًا في مصر 1-0، وتأهل بركلات الترجيح.

وأخيرًا لعب الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016، وتعادل ذهابًا في تنزانيا 1-1، وفاز إيابًا في القاهرة.

الزمالك يستضيف سوار الغيني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، مواجهة نظيره سوار الغيني يوم الأحد المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الزمالك وسوار الغيني تقام يوم الأحد على ستاد السلام نظرا لإغلاق ستاد القاهرة بسبب أعمال الصيانة.

وكان نادي الزمالك حقق الفوز في الجولة الأولى على فريق أبو سليم الليبي بهدف يوسف أوباما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك يسعى لتحقيق الفوز الثاني على التوالي على حساب سوار الغيني لمواصلة الزحف نحو التأهل أملا في تحقيق لقب الكونفدرالية.

ولم يلتق الزمالك مع أي فريق غيني من قبل في تاريخ مشاركته بالبطولات الإفريقية وبذلك سيخوض الزمالك أول لقاء له مع فريق غيني على الإطلاق، وكذلك سوار الذي سيواجه لأول مرة فريق مصري.

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع "كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.

بيراميدز

يستعد فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي باتشيكو لمباراته المقبلة بـ دوري أبطال أفريقيا، والتي تجمع بفريق نواذيبو بالجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الاولى.

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره نواذيبو في السادسة مساء اليوم السبت على استاد نواكشوط شيخا بويدي في العاصمة الموريتانية ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة نادي بيراميدز إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط مساء الأربعاء لخوض مباراة نواذيبو في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

قائمة بيراميدز لرحلتي موريتانيا وجنوب أفريقيا

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، أعلن قائمة رحلتي الفريق لخوض مباراتي نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب أفريقي، في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

غياب السعيد والكرتي عن مواجهة نواذيبو

وغاب الثنائي عبد الله السعيد ووليد الكرتي لاعبا بيراميدز عن مواجهة الفريق القادمة أمام نواذيبو بدوري الأبطال ليلحقا بعد ذلك بمباراة صن داونز.

وتخلف الثنائي عن قائمة بيراميدز المسافرة لخوض مباراتي نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب أفريقي.

ويخضع الثنائي حاليا لبرنامج تأهيلي، خاصة وأن السعيد يعاني من بعض الإجهاد فيما يواصل الكرتي التأهيل من مزق السمانة الذي تسبّب في غيابه في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يلحق الثنائي، عبد الله السعيد والمغربي وليد الكرتي ببعثة الفريق في جنوب أفريقيا.

فيوتشر

يحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على الهلال الليبي يوم الأحد على ملعب ستاد شهداء بنينا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

خاض فريق مودرن فيوتشر، أول تدريباته في ليبيا، مساء اليوم الجمعة، تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، استعدادًا لمواجهة الهلال الليبي بـ الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز مودرن فيوتشر على سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف نظيف في أولى جولاته بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان البرتغالي ريكاردو المدير الفني لفريق فيوتشرـ أعلن قائمة فريقه لرحلة ليبيا استعدادا لمواجهة الهلال الليبي بالبطولة الكونفدرالية

وضمت بعثة مودرن فيوتشر ٢٢ لاعبا وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، باسم علي، محمد عبد السلام، علي الفيل، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، احمد عاطف، أيمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد.

ورافق الفريق كلًا من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة رفقة هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي والمهندس هشام حافظ.

ويدير مباراة فيوتشر والهلال الليبي تحكيميًا طاقم من المغرب، بقيادة جلال جيد حكم ساحة، ويعاونه يحيى نوهيل مساعد أول وعبد الصمد ابرتونى مساعد ثان، وكيش مصطفى حكم رابع.

ويراقب المباراة انجيسوم اوجباماريم من إريتريا.

ويقع فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.