تعرف على موعد انتهاء عقدي محمد حمدي وأسامة جلال مع بيراميدز

نفي مصدر داخل نادي بيراميدز ما تردد بشان التجديد للثنائي محمد حمدي وأسامة جلال لاعبي الفريق السماوي خلال لفترة الماضية.

وتردد خلال الفترة الماضية قيام بيراميدز بالتجديد لمحمد حمدي لمدة ثلاثة مواسم مع تقاضي راتبه بالدولار وهو ما نفسه مصدر ببيراميدز.

وارتبط اسم محمد حمدي وجلال بالنادي الأهلي الراغب في ضمهما خلال الميركاتو الشتوي او الصيفي القادمين

وينتهي عقد الثنائي حمدي وجلال مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي اي يحق لهما الرحيل لأي نادي مجانا.

وبدأت إدارة نادي بيراميدز الدخول في مفاوضات مع الثنائي من أجل التجديد لهما قبل نجاح الأهلي في خطفهما.

موعد سفر بعثة بيراميدز

تغادر بعثة بيراميدز القاهرة مساء اليوم في طريقها إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط لخوض مباراة نواذيبو في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق بيراميدز مرانه الأخيرة بالدفاع الجوي اليوم قبل السفر الي موريتانيا.

قائمة بيراميدز لرحلتي موريتانيا وجنوب أفريقيا

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلتي الفريق لخوض مباراتي نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب أفريقي، في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

غياب السعيد والكرتي عن مواجهة نواذيبو

تأكد غياب الثنائي عبد الله السعيد ووليد الكرتي لاعبا بيراميدز عن مواجهة الفريق القادمة أمام نواذيبو بدوري الأبطال ليلحقا بعد ذلك بمباراة صن داونز.

وتخلف الثنائي عن قائمة بيراميدز المسافرة لخوض مباراتي نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب أفريق

ويخضع الثنائي حاليا لبرنامج تأهيلي، خاصة وأن السعيد يعاني من بعض الإجهاد فيما يواصل الكرتي التأهيل من مزق السمانة الذي تسبّب في غيابه في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يلحق الثنائي، عبد الله السعيد والمغربي وليد الكرتي ببعثة الفريق في جنوب أفريقيا

ويستعد فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي باتشيكو لمباراته المقبلة بدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الإسماعيلي وتصدر قمة جدول الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره نواذيبو يوم ٢ ديسمبر المقبل في نواكشوط ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن تسافر بعثة بيراميدزمباشرة إلى جنوب أفريقيا لخوض لقاء صن داونز بالجولة الثالثة بعد خوض مباراة نواذيبو

وانتهت إدارة نادي بيراميدز من الترتيبات الخاصة برحلتي الفريق إلى موريتانيا وجنوب أفريقيا، استعدادا لخوض مباراتي نواذيبو وصن داونز، في إطار الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشكل رسمي يوم ٢ ديسمبر المقبل موعدا لمباراة نواذيبو وبيراميدز في نواكشوط، بينما حدد يوم ٩ ديسمبر موعدا لمباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا.

وبسبب ضيق الوقت بين المباراتين وخوفا من تعرض اللاعبين وأفراد البعثة للإرهاق والإجهاد، ولعدم وجود إمكانية العودة إلى القاهرة بين المباراتين نظرا لطول ساعات الطيران من شمال شرق القارة لغربها ثم لجنوبها، وبعد قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الجونة بين المباراتين، فقد قررت إدارة بيراميدز حجز طائرة خاصة وإنهاء كافة الترتيبات بشأنها، للسفر إلى موريتانيا ثم السفر مباشرة من نواكشوط عقب مواجهة نواذيبو إلى جنوب أفريقيا دون العودة للقاهرة لخوض لقاء الجولة الثالثة.

بيراميدز يفوز علي الإسماعيلي

الدوري المصري، خطف فريق بيراميدز فوزا ثمينا من فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، باستاد الدفاع الجوي بافتتاح مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.



أحرز هدف الإسماعيلي اللاعب ياو أنور في الدقيقة 17 من المباراة، وتعادل عبد الله السعيد لبيراميدز من ضربة جزاء في الدقيقة 66.

وأحرز فاخري لاكاي هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 85.

أحداث المباراة

جاء اللقاء مثيرا من كلا الفريقين وأضاع كلاهما عددا كبيرا من الأهداف خلال شوطي اللقاء.

وأرسل عبد الله السعيد كرة طويلة خلف الدفاع تسلمها يوسف أسامة نبيه وسدد من فوق الحارس "لوب" مرت أعلى العارضة.

وتوغل ياو أنور داخل منطقة الجزاء وسدد بباطن القدم ولكن الحارس أحمد الشناوي تصدى لها ببراعة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء ضد محمد هاشم بعد عرقلته لفيستون مايلي في الدقيقة 39، كما تم إنذار الجهاز الفني للإسماعيلي في الدقيقة 41.

وتعرض بلاتي توريه لاعب بيراميدز للطرد في الدقيقة 90 من المباراة نتيجة عرقلة.

ترتيب بيراميدز والإسماعيلي بالدوري

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما يمتلك الإسماعيلي 4 نقاط في المركز الرابع عشر.