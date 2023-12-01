أبناء الجالية المصرية بالنمسا يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 (صور)

انتخابات المصريين في الخارج، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتوافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية في النمسا، خلال الساعات الأولى لبدء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

أبناء الجالية المصرية في النمسا يتوافدون على السفارة



وعن انتخابات المصريين في الخارج، تظهر الصور توجه عدد من المصريين في النمسا للسفارة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

المصريون في النمسا يدلون بأصواتهم في الانتخابات، فيتو



وكانت البعثة الدبلوماسية المصرية والسفارة المصرية في النمسا قد استعدت لاستقبال أبناء الجالية المصرية من جميع أنحاء المدن النمساوية، حيث كان في استقبالهم سفير مصر بالنمسا الدكتور محمد الملا، والقنصل المصري محمد البحيري، وجميع المسئولين والعاملين بالسفارة، لتسهيل ومراقبة عملية الانتخابات على المواطنين.

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انتخابات الرئاسة المصرية لحظة تاريخية فارقة



وأكدت أبناء الجالية المصرية في النمسا أن انتخابات الرئاسة المصرية 2024 تعتبر لحظة فارقة ينتظرها أبناء الوطن، حيث استعد المصريون في الخارج لانتخابات الرئاسة، وتم عقد 5 مؤتمرات جماهيرية بأوروبا وأمريكا لحث أبناء الجالية المصرية على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

المصريون في النمسا يتوافدون للإدلاء بأصواتهم، فيتو



كما أكد أبناء الجالية المصرية أن انتخابات الرئاسة المصرية يُعد لحظة تاريخية فارقة فى عمر الوطن، يستعد لها المصريون بالخارج، والذى يمثل واحد من أهم الاستحقاقات الدستورية التى يستعد لها المصريين حول العالم، حيث يحرصوا كعادتهم على المشاركة فى كافة الاستحقاقات الدستورية ويعبرون عن حبهم لوطنهم بشتى الطرق.

إقبال كثيف لانتخابات الرئاسة المصرية في الخارج



يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر الحالي، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

الجدير بالذكر أن عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 بالخارج انطلقت اليوم الجمعة، منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث يدلي المصريين بالخارج بأصواتهم في السفارات والأماكن المخصصة لذلك.

المصريون في النمسا يتوافدون للإدلاء بأصواتهم، فيتو



وشهدت انتخابات الرئاسة المصرية 2024 للمصريين بالخارج إقبال كثيف من أبناءء الجالية المصرية في عدد من الدول العربية منها (الكويت، والسعودية، والإمارات، وعمان)

وتجرى عملية الاقتراع للمصريين بالخارج في 137 سفارة وقنصلية، في 121 دولة حول العالم، ويتنافس في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، 4 مرشحين وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتباشرغرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع انتخابات المصريين بالخارج



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن متابعة الانتخابات بالخارج يسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

بدء إدلاء المصريين في النمسا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، فيتو



وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية..

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق، حيث يتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.

المصريون يدلون بأصواتهم في النمسا، فيتو



ويتوجه الناخب بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة أما اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

وللناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومى أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا انه اشترط سريان جواز السفر، ولكن إذا تم استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومى ومازال سارى يحق للناخب التصويت.