الخميس 30 نوفمبر 2023
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رياضة

وزير الرياضة يمنح ذوي الهمم عضوية 6 أشهر مجانية بمراكز الشباب

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فيتو

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على منح ذوي القدرات والهمم عضوية مجانية لمدة 6 أشهر بمختلف مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، احتفالًا باليوم العالمي للأشخاص من ذوي القدرات والهمم.

وتطلق وزارة الشباب والرياضة غدًا ولمدة 6 أشهر، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الحملة القومية لذوي الهمم والقدرات تحت شعار "انزل.. مركزك"، بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك لكافة ذوي الهمم والقدرات الحاملين لكارنيه الخدمات المتكاملة، ويتم منحهم عضوية مجانية لمدة 6 أشهر بمراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، ولا يشمل ذلك مراكز التنمية الشبابية.

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أكد الدكتور أشرف صبحى أن أبناء مصر من ذوى الهمم والقدرات الخاصة لهم رعاية كبيرة من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى يولى بالغ الاهتمام بهم، ويوجه كافة مؤسسات الدولة للعمل على دمجهم في مختلف المشروعات، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، تمكينهم ودمجهم في مختلف الأنشطة والمشروعات والفعاليات، مما يساعدهم على الاندماج في الحياة المجتمعية واستثمار طاقتهم وقدراتهم الإبداعية.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى الدعم الكبير الذى تقدمه الوزارة لذوى الهمم من خلال الأنشطة والمشروعات المنفذة لهم خصيصًا على مدار العام فى كافة محافظات الجمهورية، ومنها برامج اكتشاف الموهوبين من ذوى الهمم "إبداع قادرون"، وبرامج تدريبية ومعسكرات رياضية وترفيهية، وبطولات ومنافسات رياضية منها دورى مراكز الشباب لذوى الهمم، وإقامة مراكز التخاطب، ومراكز تدريب وتأهيل وغيرها من البرامج لذوى الهمم داخل مراكز الشباب بمختلف المحافظات.

كما أشار «صبحي» إلى أهمية مباشرة الحقوق السياسية للجميع والتوعية بها، وعلى رأسها توعية الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم على كيفية المشاركة في العملية الانتخابية وإجراءاتها، وهو حق أصيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا تقل مشاركتهم السياسية أهمية عن مشاركة باقي أفراد المجتمع، وحثهم على المشاركة بإيجابية في كافة الاستحقاقات الانتخابية.

من ناحية أخرى، تنظم وزارة الشباب والرياضة فعاليات اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة (قادرون باختلاف)، لطلاب الجامعات المصرية (بارالمبياد الجامعات المصرية) للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، تحت شعار "احنا الحياة" واحتفالًا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

الشباب والرياضة تنظم اللقاء الرياضي للطلاب ذوي الإعاقة

وتنظم الوزارة اللقاء الرياضي من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابيّ الجامعي), بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر لـ ١ ديسمبر القادم، بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

يشارك في اللقاء الرياضي ٦٠٠ طالبًا وطالبة، يمثلون ٢٤ جامعة ( الإسكندرية، الزقازيق، المنصورة، بورسعيد، السويس، قناة السويس، أزهر أسيوط، العريش، طنطا، المنيا، أسيوط، أسوان، الأقصر، سوهاج، المنوفية، السادات، التعليم العالي، حلوان، بني سويف، عين شمس، دمنهور، جنوب الوادي، القاهرة، بنها)، إلى جانب السادة المشرفين من الوزارة والجامعات المشاركة ومديرية الشباب والرياضة.

تقام المسابقات على ملاعب كلية التربية الرياضية للبنين، والمدينة الشبابية بأبوقير، في ألعاب ورياضات (ألعاب القوى، تنس الطاولة، رفع أثقال، كرة الهدف، الكرة الطائرة).

"الشباب" تنظم اللقاء الرياضي للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية بالإسكندرية

أشرف صبحي يجتمع مع المجلس الاستشاري للجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين

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