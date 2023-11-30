الرياضة تختتم فعاليات البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب بالإسكندرية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، ثاني فعاليات البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب، والذي يحمل شعار « دور الشباب في دعم الاقتصاد المصري »، بالمدينة الشبابية بأبو قير، بمشاركة 100 شابًا وشابة.

في مستهل كلمته، نقل الدكتور محمد غنيم، مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، اهتمام وترحيب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجميع المشاركين في البرنامج، وتأكيده على أهمية نشر ثقافة الوعي الاقتصادي، لأنه يُعد أحد العوامل التي تسهم في بناء وتعزيز القوة الناعمة في الجمهورية الجديدة.

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الشباب والرياضة تختتم ثاني فعاليات البرنامج القومي للوعي الاقتصادي في الإسكندرية، فيتو

وتابع: الشباب يقدم دورًا كبيرًا نحو دعم برامج الاقتصاد المصري من خلال مشاركتهم في برامج ريادة الأعمال والابتكار وإنشاء وتطوير الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الشباب لديهم قدرات ومهارات تكنولوجية عالية واستخدام واسع للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وإيجاد حلول جديدة لتحسين العمليات الاقتصادية في مختلف المجالات.

الشباب والرياضة تختتم ثاني فعاليات البرنامج القومي للوعي الاقتصادي في الإسكندرية، فيتو

وأشاد الوزير بالنجاح الكبير الذي حققه البرنامج، وبالمواضيع والأطروحات التي تم التطرق لها في الجلسات النقاشية التي تضمنها، والتي انعكست بشكل إيجابي على مخرجات دور الشباب في دعم الإقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة في الجمهورية الجديدة التي أصبحت حاضنة عالمية لنموذج مبتكر في تمكين الشباب وتفعيل دورهم ومشاركتهم في العملية التنموية الشاملة، وذلك تجسيدًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤمن بقدرات وطاقات الشباب، وتحرص على تعزيز دور فئة الشباب وتأهيلهم لمواجهة كافة التحديات المستقبلية، وتزويدهم بالأدوات والوسائل التي تدعم جهودهم نحو اقتصاد معرفي ومستدام".

تجدر الإشارة إلي أن البرنامج يستهدف: "علم الاقتصاد والتحكم في الوعي المجتمعي، مفهوم الوعي الاقتصادي واثره على المجتمع المصري المعاصر، ثقافة الوعي الاقتصادي من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، الوعي الاقتصادي ضرورة لاستقرار الأسرة ونهضة المجتمع، الشباب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دور الدولة في التنمية والإصلاح الاقتصادي، التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية بعد جائحة كورونا ) حيث ينفذ داخل مراكز الشباب بـ 7 محافظات هي [الإسكندرية ؛ القليوبية ؛ بورسعيد ؛ الدقهلية ؛ شمال سيناء ؛ بني سويف ؛ الوادي الجديد].

أشرف صبحي يستقبل طلاب جامعة المنوفية خلال زيارة العاصمة الإدارية

من ناحية أخرى، استقبل الدكتور أشرف صبحي، طلاب جامعة المنوفية المشاركين في زيارة مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 40 طالبا وطالبة من طلاب جامعة المنوفية.

وأكد وزير الشباب والرياضة على التنسيق المستمر بين وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي، والدور الإيجابي للوزارتين في تأهيل الطلاب علميًا وثقافيًا ورياضيًا، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة والزيارات لمختلف المشروعات القومية، بهدف لتنمية روح الولاء والانتماء وغرس الهوية الوطنية في نفوس الشباب، بالإضافة إلى إطلاع الشباب المصري علي حجم الإنجازات التي تنفذها الدولة علي أرض الواقع.

أشرف صبحي يستقبل طلاب جامعة المنوفية خلال زيارة مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، فيتو

وتضمنت فعاليات الزيارة إلى عرض تقديمي يسرد نشأة المدينة ومنشآتها ومراحل البناء مدينة المعرفة والتي دشنتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أحدث النظم التكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على آخر المستجدات الذى يهدف إلى بناء مجتمع معلوماتي يتم من خلاله دعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة، وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية، وتوفير التدريب التقني لإعداد أجيال واعدة قادرة على تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية.

وتضم مدينة المعرفة أربعة مباني تشمل مبنى للابتكار والبحوث التطبيقية، وآخر للتدريب التقني، ومبنى للبحوث والتطوير في التكنولوجيا المساعدة، وجامعة مصر المعلوماتية المتخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة به.

أشرف صبحي يمنح ذوي الهمم عضوية 6 أشهر مجانية بمراكز الشباب

كما وافق الدكتور أشرف صبحي علي منح ذوي القدرات والهمم عضوية مجانية لمدة 6 أشهر بمختلف مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، احتفالًا باليوم العالمي للأشخاص من ذوي القدرات والهمم.

وتطلق وزارة الشباب والرياضة غدًا ولمدة 6 أشهر، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الحملة القومية لذوي الهمم والقدرات تحت شعار "إنزل.. مركزك"، بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك لكافة ذوي الهمم والقدرات الحاملين لكارانيه الخدمات المتكاملة، ويتم منحهم عضوية مجانية لمدة 6 أشهر بمراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، ولا يشمل ذلك مراكز التنمية الشبابية.