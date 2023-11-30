الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أشرف صبحي يجري حركة تغييرات بين قيادة وزارة الرياضة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،فيتو

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حركة تغييرات بين قيادات الوزارة.

وأصدر الدكتور أشرف صبحي القرارات الوزارية التالية 

تعيين السيد / محمد سعيد مازن - رئيسا للادارة المركزية لشئون مكتب الوزير
ندب اللواء / عبد الرحمن شلش - رئيسا للادارة المركزية للمدن الشبابية
ندب الدكتور / عادل رضوان - مساعدا للوزير للأنشطة والبرامج
ندب الدكتور / أشرف البيجرمي - رئيسا لقطاع الرياضة
ندب الدكتورة سونيا عبد الوهاب - رئيسا للادارة المركزية للطب الرياضي
ندب الدكتور / عمرو حداد - رئيسا للادارة المركزية للتنمية الرياضية
تكليف الدكتور / أحمد الشيخ بمتابعة شئون مديريات الشباب والرياضة

وعلى صعيد آخر كَرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،اليوم الخميس، مجموعة من الأبطال الرياضيين والشباب المتميزين في العديد من المجالات الرياضية والفنية ضمن مبادرة "شباب بلد" التي تمثل النسخة المصرية من المبادرة الدولية Generation Unlimited التي أطلقتها الأمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والتعاون الدولى.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور كيفن فرى المدير التنفيذى العالمى Generation Unlimited، والسيد/جيرمى هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسف)، واللواء أركان حرب / أيمن الاطفيحى  مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال، والدكتورة  غادة مكادى مدير عام شباب بلد، منظمه الامم المتحده للطفوله  وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة منهم اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير، والدكتور مصطفى مجدى معاون الوزير، والدكتور محمد عطية مسئول التعاون متعدد الأطراف مع منظمات الأمم المتحدة والتعاون الاقتصادى والعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات.

وعقب ذلك، توجه وزير الشباب والرياضة ووفد منظمة الأمم المتحدة إلى مركز شباب الجزيرة لتفقد ساحة رواد الأعمال التى خصصتها الوزارة كمساحة لمبادرة "التعلم للكسب" داخل المركز، وتضم قاعات للتدريب ومناطق مفتوحة لرواد الأعمال والابتكار، وتهدف المبادرة إلى تأهيل الشباب لسوق العمل للتغلب على العوائق المتعلقة بتطوير مهارات العمل المطلوبة وتمكينهم للحصول على الوظائف اللائقة.

عبر وزير الشباب والرياضة عن تقديره البالغ للتعاون المثمر مع منظمات الأمم المتحدة في مصر ومنها منظمة اليونسيف، من خلال إقامة برامج وشراكات تنموية مختلفة على مستوى جميع محافظات الجمهورية طوال العام بهدف تنمية مهارات النشء والشباب وتوعيتهم بالعديد من القضايا الهامة، لافتًا إلى أهمية مبادرة "شباب بلد" والتى تعكس مدى التعاون المثمر بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة وتحقيق تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في ضوء رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على إتاحة إمكانيات الوزارة من منشآت شبابية منتشرة في جميع المحافظات لاستضافة المبادرات البناءة الهادفة إلى خدمة شباب مصر، متطرقًا إلى المساحة التى تم تخصيصها بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة لمبادرة "التعلم للكسب" تعزيزًا لريادة الأعمال وصقل مهارات الشباب وتنميتها با يتناسب وسوق العمل.

شمل تكريم الوزير ووفد مبادرة شباب بلد ومنظمة الأمم المتحدة اليونسيف كلًا من تكريم  منتخب مصر للسيدات تحت 16 سنة لكرة السلة، ومنتخب مصر تحت 16 سنة لكرة السلة للرجال، وليلى فؤاد عن دورها في مكافحة التنمر ومتحدث تحفيزي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واللاعبة ملك عبد الشافى سباحة بارالمبي عن تحقيقها للأرقام القياسية، ويوسف  سمير أصغر رجل أعمال مصري يحصل على تمويل لمشروعه في Shark Tank Egypt، والفنانة لينا كمال فنانة مصرية وناشطة في مجال الصحة النفسية، واللاعبة جوى رومانى بطلة أفريقيا في الشطرنج أقل من 18 عامًا، واللاعبة علياء أحمد  بطلة أفريقيا ونائب البطل في البحر الأبيض المتوسط.

كما تضمن التكريم اللاعبة هانيا الحمامى المصنفة رقم 3 على مستوى العالم في لعبة الإسكواش، وفريدة أبو هاشم لاعبة الخماسي، واللاعبة أمينة عرابى بطلة صاعدة في الإسكواش وأصغر لاعبة تصل إلى الدور الثالث في بطولة العالم، وتحتل المركز السادس عشر كأفضل لاعبة في العالم، والفنانة تسنيم العايدى مغنية وكاتبة أغاني مصرية معروفة بمزيجها الفريد من الموسيقى العربية والإسبانية، وصوفيا هلال أصغر مغنية سوبرانو مصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements

 

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة

مواد متعلقة

الرياضة تختتم فعاليات البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب بالإسكندرية

وزير الرياضة يمنح ذوي الهمم عضوية 6 أشهر مجانية بمراكز الشباب

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

شبانة: الخطيب يفتح باب الرحيل أمام أي لاعب من الأهلي

رئيس الأركان الإسرائيلي يخطر بلينكن موقف تل أبيب النهائي من العملية العسكرية في غزة

شغالين في كباريه ومالناش في البطّال، تعرف على أقوال شبكة الراقصة "قشطة" أمام المباحث

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أزمة الدولار

شيء يدعو للفخر، حفاوة عربية بما فعله أمير قطر مع الرئيس الألمانى على سلم الطائرة (فيديو)

المصريون المقيمون بالسعودية: نحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت حق بلدنا علينا (فيديو)

زيادة جديدة في أسعار منتجات جهينة

Advertisements

منوعات

المزيد

نجمات مصر يخطفن الأنظار في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية (صور)

مصورة التليفزيون تترك الكاميرا احتفالا بهدف سيف الجزيري في فيوتشر قبل إلغائه

آمال ماهر تخرج عن صمتها وترد على أنباء زواجها من ثري إماراتي

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30-11-2023 في نهاية التعاملات

خلي بالك، حالات إلغاء تخصيص شقق جنة بالطرح التكميلي

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 30-11-2023

المزيد

انفوجراف

بعد مطالبة البرلمان.. معلومات عن جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

ما حكم من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم بكاء الرجل في المنام وعلاقته بانتهاء المشكلات والأزمات الأسرية

المزيد
الجريدة الرسمية