الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

صحة الشرقية تضبط ٢٤٠ طن أغذية و1744 منشأة مخالفة

صحة الشرقية, فيتو
صحة الشرقية, فيتو

 شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، تحت إشراف  الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملات مكثفة وموسعة خلال الـ١٤٥ يوم السابقة، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

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مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ١٠٠ يوم صحة، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك ضمن خطة المبادرة الرئاسية، والتي تهدف إلى خلو المجتمع من الأمراض، وتمتع المواطنين بالصحة والرفاهية.

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المرور على 15059 منشأة غذائية بخلاف الأسواق 

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية ان جهود هذه الحملات بعد المرور على ١٥٠٥٩ منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، أسفرت عن  ضبط ١٧٤٤ منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام ١٤١ طن و٣٥٧ كجم لحوم وأغذية متنوعة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٩٨ طن و٣٧٤ كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب ٤٢٤٠ عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٧٦٨٥ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.

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تكثيف حملات مراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية 

وأكد الدكتور هشام مسعود على تكثيف حملات مراقبة الأغذية، على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، خلال فترة فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، والتي تم مدها ١٠٠ يوم أخرى تنفيذًا لتعليمات معالي وزير الصحة والسكان، وكذلك تكثيف أعمال صحة البيئة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية، مقدمًا أيضًا الشكر لمديري المصانع والمنشآت الغذائية المطابقة للمواصفات، والمستوفية للاشتراطات الصحية، والتي تم المرور عليها نظرًا للمستوى الجيد للنظافة والتعقيم الملحوظ، والاهتمام بجودة المنتجات الغذائية بها، بما ينعكس على اهتمامها بصحة وسلامة المواطنين، كما تقدم بالشكر لجميع مراقبي ومفتشي الأغذية، وجميع المشاركين فى هذا العمل، نظرًا للجهود المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

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ادارة مراقبة الاغذية مديرية الشؤون الصحية بالشرقية الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور ممدوح غراب وزير الصحة والسكان محافظ الشرقية محافظة الشرقية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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