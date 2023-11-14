الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار السجائر اليوم، تجار لـ «فيتو»: الشركة خفضت حصصنا لأقل من 30%

تفاوت أسعار السجائر
تفاوت أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، ما زال المواطنون يشتكون من تفاوت أسعار السجائر في الأسواق، مع اختفاء بعض الأصناف، والارتفاعات الكبيرة في أسعار أصناف عدة.

ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

إعلان الشركات قوائم أسعار السجائر المحلية والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

وبالرغم من إعلان زيادة أسعار السجائر المحلية والمستوردة رسميًا، إلا أن أسعارها في السوق المحلي تتخطى الضعف عن الرسمي، فما هي أسباب تفاوت أسعار السجائر في الأسواق، وما هي سعر السجائر في الأكشاك والمحال التجارية؟ 

فيتو تقوم بجولة ميدانية لرصد أسعار السجائر في المعادي وشبرا 

«فيتو» تجيب عن هذه الأسئلة من خلال قيامها بجولة ميدانية شملت منطقتين المعادي وشبرا الخيمة، حيث سألت فيتو التجار عن سبب تفاوت سعر السجائر في السوق، وهل لم تطبيق الأسعار الرسمية المعلنة من الشركات بعد الزيادة التي بدأت بإعلان الشركة الشرقية للدخان قائمة أسعار السجائر الجديدة يوم الأربعاء 8 نوفمبر الجاري، ثم تبعتها باقي الشركات في إعلان سعر السجائر المستوردة بعد الزيادة.

Advertisements

مندوبو الشركات يسلمون الأكشاك أقل من 30% من حصص السجائر المتعاقدين عليها 

وأكد عدد من التجار أن الشركات ومناديبها، منذ فترة وهم يسلمونهم ما يمثل أقل من 30% من حصصهم المعتادة، ليس فقط التقليل من الكميات هو الوضع الراهن، بل وأيضًا يتم تسليمهم السجائر بأسعار أغلى من السعر الرسمي، إضافة إلى عدم ثبات سعر السجائر، إذ يغير السعر يوميًا.

تاجر يوضح لـ"فيتو" أسباب ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

تقليل حصص السجائر يضطر المحلات للتخزين وممارسة الاحتكار للسلعة

وأضافوا أن مع تقليل حصص السجائر لأكشاك والمحلات، لجأ البعض إلى تخزين السجائر، ومنهم من استطاع تجميع كميات كبيرة وممارسة احتكار للسلعة، وفرض الأسعار التي يقرها يوميًا.

عدم توافر السجائر وارتفاع أسعارها يضر بعمل المحال التجارية والأكشاك

وأشاروا إلى أنهم يريدون مثل المواطنين أن تتوافر السجائر بأسعارها الرسمية، حيث مع تناسب السعر السلعة مع ظروف المواطنين تدور عجلة التجارة والرزق، لكن مع ارتفاع أسعار السجائر أصبح المواطنون يشترون بكميات أقل، ومنهم من يشتري السجائر فرط، وأصبح أصحاب الأكشاك في احتياج لسيولة نقدية كبيرة حتى يتمكنوا من شراء السجائر وتوفيرها للمواطنين.

أسعار السجائر اليوم في أكشاك ومحال المعادي

وعن أسعار السجائر في أكشاك ومحال المعادي، فجاءت كالتالي: 

تراوح سعر سجائر مارلبورو أحمر من  100 إلى 110 جنيهات.

تبدأ أسعار سجائر ميريت  من 100 إلى 110 جنيهات. 

تتراوح أسعار سجائر lm  أحمر / أزرق من  90 إلى 95 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر بوكس نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر كليوباترا نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر وينستون نحو 50 جنيهًا. 

ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أسعار السجائر في أكشاك ومحال شبرا الخيمة

وعن أسعار السجائر في أكشاك ومحال شبرا الخيمة، فجاءت كالتالي: 

تراوح سعر السجائر بوكس من 50 إلى 55 جنيهًا.

تراوح سعر السجائر كليوباترا من 50 إلى 55 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر إل إم أحمر/  أزرق من 78 جنيهًا إلى 85 جنيهًا، لكنها غير متوفرة في عدد من الأكشاك.

بلغ سعر سجائر مارلبورو من  110 جنيهات إلى 120 جنيهًا، لكنها غير متوفرة في عدد من الأكشاك.

بلغ سعر سجائر ميريت من 110 إلى 115 جنيهًا، لكنها غير متوفرة في عدد من الأكشاك.

بلغ سعر سجائر موندو نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر جراند نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر شملان يمني نحو 40 جنيهًا. 

txt

متى تنتهي أزمة السجائر؟ تجار يكشفون لـ«فيتو» أسباب تفاوت الأسعار (صور)

txt

تفاوت أسعار السجائر من منطقة لأخرى.. تجار يوضحون أسباب عدم تطبيق الأسعار الرسمية في الأسواق.. وهذا سعر البيع في المحال

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ارتفاع اسعار السجائر اسعار السجائر المحلية أسعار السجائر السجائر الجديدة السجائر المحلية السجائر المستوردة الشركة الشرقية للدخان الشرقية للدخان تخزين السجائر زيادة أسعار السجائر سعر السجائر سجائر lm شركة الشرقية للدخان ممارسة الاحتكار

مواد متعلقة

إمبابي عن استمرار ارتفاع أسعار السجائر: الشرقية للدخان كتبت نهايتها وعيب اللي بتعمله

متى تنتهي أزمة السجائر؟ تجار يكشفون لـ«فيتو» أسباب تفاوت الأسعار (صور)

تفاوت أسعار السجائر من منطقة لأخرى.. تجار يوضحون أسباب عدم تطبيق الأسعار الرسمية في الأسواق.. وهذا سعر البيع في المحال

بزيادة 330 جنيهًا عن السعر الرسمي، تعرف على أسعار قاروصة السجائر بالأسواق

بزيادة تصل لـ 35 جنيهًا عن السعر الرسمي، تعرف على أسعار السجائر في الأسواق

بعد إقرار التعديلات الضريبية، إلى أين تصل أسعار السجائر بالسوق المصري؟

الأكثر قراءة

أسعار السجائر اليوم، تجار لـ «فيتو»: الشركة خفضت حصصنا لأقل من 30%

أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي على زيارة رئيس الشاباك إلى مصر

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 14 /11/ 2023

40 قدم تحت الأرض، صحيفة بريطانية ترسم سيناريو الجحيم فى متاهة أنفاق الموت بقطاع غزة (صور)

يوفر 6 آلاف وظيفة، 5 معلومات عن مجمع صناعة السيارات المستهدف تنفيذه شرق بورسعيد (إنفوجراف)

إعادة تشغيل خط أنابيب غاز شرق المتوسط ​​من إسرائيل إلى مصر

مصادر رسمية تكشف سبب زيارة رئيس الشاباك الإسرائيلي إلى مصر

أخبار الفن اليوم.. بسمة داود تحتفل بعقد قرانها.. وأسما إبراهيم تكشف حقيقة الأجور المليونية للنجوم في حبر سري

Advertisements

منوعات

المزيد

وكالة سفر دولية: انخفاض حجوزات الرحلات حول العالم بسبب تأثير حرب غزة

وزارة الشباب والرياضة تعلن فتح باب التسجيل في ماراثون زايد

جامعة عين شمس تنظم معرضا خيريا للملابس الخميس

اهداءً لشعب فلسطين، فرع ثقافة الإسماعيلية ينظم معرض وطن واحد للفن التشكيلي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء 14-11-2023

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 14 /11/ 2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 14-11-2023

المزيد

انفوجراف

العدوان الإسرائيلي على غزة.. أطفال فلسطين يدفعون ثمن مجازر الاحتلال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل المواظبة على أذكار المساء يوميا

هل يعتبر الانقطاع عن العلاقة الزوجية طلاقا، أمين الفتوى يرد

بعد واقعة صيدلي الدقهلية، ما حكم من مات عنها زوجها قبل الدخول بها

المزيد
الجريدة الرسمية