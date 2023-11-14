أسعار السجائر اليوم، تجار لـ «فيتو»: الشركة خفضت حصصنا لأقل من 30%

ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، ما زال المواطنون يشتكون من تفاوت أسعار السجائر في الأسواق، مع اختفاء بعض الأصناف، والارتفاعات الكبيرة في أسعار أصناف عدة.

ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

إعلان الشركات قوائم أسعار السجائر المحلية والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

وبالرغم من إعلان زيادة أسعار السجائر المحلية والمستوردة رسميًا، إلا أن أسعارها في السوق المحلي تتخطى الضعف عن الرسمي، فما هي أسباب تفاوت أسعار السجائر في الأسواق، وما هي سعر السجائر في الأكشاك والمحال التجارية؟

فيتو تقوم بجولة ميدانية لرصد أسعار السجائر في المعادي وشبرا

«فيتو» تجيب عن هذه الأسئلة من خلال قيامها بجولة ميدانية شملت منطقتين المعادي وشبرا الخيمة، حيث سألت فيتو التجار عن سبب تفاوت سعر السجائر في السوق، وهل لم تطبيق الأسعار الرسمية المعلنة من الشركات بعد الزيادة التي بدأت بإعلان الشركة الشرقية للدخان قائمة أسعار السجائر الجديدة يوم الأربعاء 8 نوفمبر الجاري، ثم تبعتها باقي الشركات في إعلان سعر السجائر المستوردة بعد الزيادة.

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مندوبو الشركات يسلمون الأكشاك أقل من 30% من حصص السجائر المتعاقدين عليها

وأكد عدد من التجار أن الشركات ومناديبها، منذ فترة وهم يسلمونهم ما يمثل أقل من 30% من حصصهم المعتادة، ليس فقط التقليل من الكميات هو الوضع الراهن، بل وأيضًا يتم تسليمهم السجائر بأسعار أغلى من السعر الرسمي، إضافة إلى عدم ثبات سعر السجائر، إذ يغير السعر يوميًا.

تاجر يوضح لـ"فيتو" أسباب ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

تقليل حصص السجائر يضطر المحلات للتخزين وممارسة الاحتكار للسلعة

وأضافوا أن مع تقليل حصص السجائر لأكشاك والمحلات، لجأ البعض إلى تخزين السجائر، ومنهم من استطاع تجميع كميات كبيرة وممارسة احتكار للسلعة، وفرض الأسعار التي يقرها يوميًا.

عدم توافر السجائر وارتفاع أسعارها يضر بعمل المحال التجارية والأكشاك

وأشاروا إلى أنهم يريدون مثل المواطنين أن تتوافر السجائر بأسعارها الرسمية، حيث مع تناسب السعر السلعة مع ظروف المواطنين تدور عجلة التجارة والرزق، لكن مع ارتفاع أسعار السجائر أصبح المواطنون يشترون بكميات أقل، ومنهم من يشتري السجائر فرط، وأصبح أصحاب الأكشاك في احتياج لسيولة نقدية كبيرة حتى يتمكنوا من شراء السجائر وتوفيرها للمواطنين.

أسعار السجائر اليوم في أكشاك ومحال المعادي

وعن أسعار السجائر في أكشاك ومحال المعادي، فجاءت كالتالي:

تراوح سعر سجائر مارلبورو أحمر من 100 إلى 110 جنيهات.

تبدأ أسعار سجائر ميريت من 100 إلى 110 جنيهات.

تتراوح أسعار سجائر lm أحمر / أزرق من 90 إلى 95 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر بوكس نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر كليوباترا نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر وينستون نحو 50 جنيهًا.

ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أسعار السجائر في أكشاك ومحال شبرا الخيمة

وعن أسعار السجائر في أكشاك ومحال شبرا الخيمة، فجاءت كالتالي:

تراوح سعر السجائر بوكس من 50 إلى 55 جنيهًا.

تراوح سعر السجائر كليوباترا من 50 إلى 55 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر إل إم أحمر/ أزرق من 78 جنيهًا إلى 85 جنيهًا، لكنها غير متوفرة في عدد من الأكشاك.

بلغ سعر سجائر مارلبورو من 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا، لكنها غير متوفرة في عدد من الأكشاك.

بلغ سعر سجائر ميريت من 110 إلى 115 جنيهًا، لكنها غير متوفرة في عدد من الأكشاك.

بلغ سعر سجائر موندو نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر جراند نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر شملان يمني نحو 40 جنيهًا.