الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

أمن المنافذ يضبط 39 قضية متنوعة وتنفيذ 227 حكمًا قضائيًا

أمن المنافذ، فيتو
أمن المنافذ، فيتو

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، في ضبط 39 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

سقوط مستريح أدوية استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها في كفر الشيخ

خطف صاحب شركة داخل توك توك في بولاق الدكرور

وأسفرت الجهود، التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب، عن ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و28 قضية في مجال الأمن العام، وقضيتين في مجال تهريب المواد والأقراص المخدرة و8 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

Advertisements

كما أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 227 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط ألفين و220 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقراص المخدرة الهجرة غير الشرعية جرائم التهريب تزوير المستندات هجرة غير الشرعية قطاع أمن المنافذ قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

سقوط مستريح أدوية استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها في كفر الشيخ

خطف صاحب شركة داخل توك توك في بولاق الدكرور

القبض على شخص بحوزته مخدرات ثمنها 10 ملايين جنيه في المرج

ضبط 5 تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالعاصمة

الأمن العام يضبط 50 قطعة سلاح ناري و25 قضية مخدرات في أسوان وأسيوط ودمياط

تزوير مستندات أون لاين، ضبط مدرس لتزوير الشهادات الدراسية في الدقهلية

هرب من السلام إلى بورسعيد، نجار يمزق جسد عامل لخلافات الجيرة

عاطل يذبح ربة منزل حاولت منعه من سرقتها في القليوبية

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على طبيب بيطري لاستقطاب الشواذ في الدقهلية

محلل تركي يكشف مخطط الاحتلال الإسرائيلي الجديد لتهجير أهل غزة لمصر

صرف السلع لأصحاب البطاقات التموينية لشهر ديسمبر

روسيا تكشف خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء الهجوم المضاد

المقاومة الفلسطينية تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في سماء غزة

بعد القبض على عدد من الراقصات.. القوانين الحاكمة للرقص الشرقي في مصر.. هذه أبرز مواصفات بدلة الرقص.. والحصول على الرخصة «ضرورة»

حصاد التعليم العالي في أسبوع، افتتاح مستشفى بورسعيد بتكلفة مليار و200 مليون جنيه

كرة اليد، موعد كأس السوبر بين الأهلي والزمالك بالإمارات

Advertisements

منوعات

المزيد

بسبب أسنان الأرنب، طفل يطالب بتغيير "إيموجي" التلميذ المجتهد

دراسة حديثة: السوشيال ميديا خطر على المراهقين، تدفعهم إلى تعاطي المخدرات

أبحاث علمية تكشف حقيقة سقوط نيزك على سيارة في فرنسا (فيديو)

توقعات الأبراج، حظك السبت 2-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 1-12-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بعد استئناف الحرب على غزة.. منشورات الاحتلال تطالب السكان بالنزوح إلى رفح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكرة في المنام وعلاقته بالتعرض للكثير من الأزمات والمشكلات النفسية

خالد الجندى: حلف اليمين يكون على نية المستحلف وليس الحالف

الإفتاء تكشف الفرق بين الغبطة والحسد

المزيد
الجريدة الرسمية