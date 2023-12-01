أمن المنافذ يضبط 39 قضية متنوعة وتنفيذ 227 حكمًا قضائيًا

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، في ضبط 39 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الجهود، التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب، عن ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و28 قضية في مجال الأمن العام، وقضيتين في مجال تهريب المواد والأقراص المخدرة و8 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

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كما أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 227 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط ألفين و220 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.