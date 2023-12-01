الجمعة 01 ديسمبر 2023
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حوادث

سقوط مستريح أدوية استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها في كفر الشيخ

سقوط مستريح الأدوية
سقوط مستريح الأدوية استولى على أموال المواطنين، فيتو

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مهندس مدني لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم في تجارة الأدوية مقابل أرباح.
 

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وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة احتيالية على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" تحمل مسمى إحدى الشركات والإعلان من خلالها تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الصناعات الدوائية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون وقيامه بإنشاء مكتب إدارى وهمى للشركة المزعومة كائن بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية واتخاذه من ذلك المقر وكرًا لممارسة نشاطه وبإستكمال التحريات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (مهندس مدنى حر – له معلومات جنائية).

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة الوهمى، وضبط بحيازته هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

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