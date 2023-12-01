كشف غموض سرقة شقة رجل أعمال بالخصوص

تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف غموض سرقة شقة أحد رجال الأعمال بمنطقة الخصوص دائرة القسم حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين لهم معلومات جنائية ومسجلين خطر سرقات قاموا بسرقة محتويات الشقة وتم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغا من احد رجال الاعمال بدائرة القسم باكتشافه سرقة سرقة بعض الأجهزة الإلكترونية والملابس من داخل الشقة سكنه بدائرة القسم.

توصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين مسجلين خطر سرقات ولهم معلومات جنائية قاموا بالتسلل إلى شقة المبلغ أثناء وجوده فى عمله واستولوا على أجهزة كهربائية وملابس.

وفى أحد الأكمنة تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة أرشدوا عن المسروقات وتم استدعاء المبلغ وتعرف على المسروقات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

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