الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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حوادث

أمن المنافذ يحرر 39 قضية متنوعة أبرزها هجرة غير شرعية

أمن المنافذ،فيتو
أمن المنافذ،فيتو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب  ومخالفات الإجراءات الجمركية من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

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وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط  39 قضية فى مجال الامن العام 5 تهريب أقراص مخدرة وهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، 2342 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 225 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجهزة وزارة الداخلية تزوير المستندات تهريب أقراص مخدرة هجرة غير الشرعية قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية قطاع أمن المنافذ

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