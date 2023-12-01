الجمعة 01 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزير التعليم العالي: إنشاء 33 مستشفى جديدًا

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، فيتو

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت خلال عام 2023 العديد من الإنجازات المتميزة، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية مُتميزة وتعتبر مراكز للتعليم الطبي والبحث العلمي، إضافة إلى أنها تلعب دورًا مهمًا في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

وزير التعليم العالي: جار إنشاء 33 مستشفى جديدًا

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تحديث أداء المستشفيات الجامعية من خلال برامج تعليمية وتدريبية وتقديم خدمات علاجية حديثة، فضلًا عن التركيز على التخصصات البينية(المُتداخلة) والتحول الرقمي.

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وزير التعليم العالي: ارتفاع ميزانية المستشفيات الجامعية إلى 28 مليار جنيه في عام 2023

وأشار أيمن عاشور إلى إرتفاع ميزانية المستشفيات الجامعية من 10 مليارات جنيه خلال عام 2014 إلى 28 مليار في عام 2023، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية يتوافر بها 125 مستشفى جامعيًا، توفر ٣٣ ألف سريرًا تقدم خدمات طبية متنوعة، موضحًا أنه جار إنشاء ٣٣ مستشفى جامعي جديد.

 أيمن عاشور: المستشفيات الجامعية توفر ٣٣ ألف سريرًا

ونوه أيمن عاشور إلى أن المستشفيات الجامعية شاركت بفعالية في تنفيذ عدة مبادرات للرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها "التشخيص عن بُعد" ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ومبادرات الأورام.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد أنور أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أنه يوجد معمل مرجعي هدية من CDC/USAID يقدم خدمات مرجعية واختبارات كفاءة لـ 125 مستشفى جامعيًا ومعامل متنوعة، موضحًا أن الوزارة وقعت إتفاقيات تعاون وشراكات دولية مع الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة، فضلًا عن توقيع بروتوكولات مع وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية.

ومن جهته أشار عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن المستشفيات الجامعية في مصر تقدم خدمات رعاية صحية مُتميزة وتلعب دورًا محوريًا في التعليم الطبي والبحث العلمي، إضافة إلى الاستثمارات والتطوير المُستمر والذي يعكس التزام الدولة المصرية بتحسين الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية على مستوى عالمي.

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