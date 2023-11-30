الخميس 30 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد رجب نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب

الدكتور رجب نائبًا
الدكتور رجب نائبًا لرئيس جامعة القاهرة، فيتو

هنأ الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد رجب بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير قطاع شئون التعليم والطلاب والنهوض به في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة والوزارة.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الدكتور أحمد رجب بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع ومواصلة بذل الجهود لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشرة الأولى على مستوى العالم، والحفاظ على الطفرة الكبيرة وغير المسبوقة التي حققتها الجامعة بالتواجد في المربع  الذهبي للنشر الدولي وتحقيق مراكز متقدمة في كافة التصنيفات الدولية بمختلف معاييرها من حيث الأداء البحثي والاجتماعي والاستشهادات العالمية وجودة الأبحاث والسمعة الأكاديمية.

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وأكد رئيس جامعة القاهرة، ضرورة العمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الاستراتيجية (2021 - 2025)، والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي للوصول لمعايير الجودة العالمية.

 

بروتكول تعاون بين جامعة القاهرة ونقابة الصحفيين

وفي سياق آخر، وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، بروتوكولي تعاون بين جامعة القاهرة ونقابة الصحفيين في المجالات الخدمية والأكاديمية والتدريبية، في إطار حرص الجامعة على تعزيز دورها الخدمي والتنموي والمجتمعي وتقديم كافة أوجه الدعم لنقابة الصحفيين.

 

وتم توقيع البروتوكول بمقر جامعة القاهرة الدولية، بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، والدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام، والدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي للجامعة، ومن نقابة الصحفيين الأستاذ محمد الجارحي السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ومحمد كامل الكاتب الصحفي.

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وقال الدكتور محمد الخشت: إن توقيع هذا البروتوكول يعد حلقة من حلقات التعاون بين جامعة القاهرة ونقابة الصحفيين، وتأدية الجامعة لدورها تجاه جموع الصحفيين والتي تمثل قيمة بالغة الأهمية كونهم من  أصحاب الأقلام الوطنية، كما أنهم من الفئات الأجدر بالاهتمام والرعاية.

مستشفيات جامعة القاهرة

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن بروتوكول التعاون الأول يتم مع مستشفيات جامعة القاهرة، ويهدف إلى تقديم خدمات طبية وعلاجية مميزة للصحفيين وأسرهم، وتقديم كافة التيسيرات لهم عند تقدمهم لتلقي العلاج من خلال العديد من الإجراءات، ومنحهم أسعارًا مناسبة مقابل الخدمات الطبية بالنسبة للحالات المرضية الحرجة والعمليات ذات الطبيعة الخاصة.

 

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أحمد رجب الدكتور محمد الخشت جامعات الجيل الرابع جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة

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