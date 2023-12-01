الجمعة 01 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

تنظيم فعاليات لا للتنمر بمدارس العمرانية والبدرشين ومنشأة القناطر والحوامدية (صور)

حملة لاللتنمر بمدارس
حملة لاللتنمر بمدارس الجيزة، فيتو

نظمت محافظة الجيزة  فعاليات لا للتنمر بمدارس العمرانية والبدرشين ومنشاة القناطر والحوامدية تحت عنوان لا للتنمر واصلت محافظة الجيزة تنظيم فعاليات توعية طلاب المدارس بأضرار التنمر والسلوكيات الصحيحة التي يجب اتباعها وذلك بالمرور علي المدارس من خلال لجان توعوية وتثقيفية تضم مختصين من مديريتي التربية والتعليم والأوقاف ووحدات الأمومة والطفولة والسكان بالوحدات المحلية. 

 

فعاليات لا للتنمر بمدارس العمرانية والبدرشين ومنشاة القناطر والحوامدية
 

 

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن تلك الفعاليات تأتي ضمن الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان التي من محاورها الأساسية تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بهدف تعزيز الشعور بالانتماء موجها بضرورة تكثيف حملات التوعية لكافة فئات الطلاب حرصا على سلامتهم وصحتهم وللتعرف على جهود الدولة في الارتقاء بخدمات المواطنين في مختلف المجالات.
وأوضح محافظ الجيزة إن الهدف من الحملة هو ترقية السلوك الإنساني للتلاميذ والطلاب بالمراحل التعليمية لخطورة مشكلة التنمر وآثارها النفسية والمجتمعية الخطيرة.

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فعاليات لا للتنمر بمدارس العمرانية والبدرشين ومنشاة القناطر والحوامدية
 

 

وأشار محافظ الجيزة الي تنظيم عدد من المحاضرات من جانب المختصين وذلك لشرح مفهوم التنمر وأسبابه ومكافحته للقضاء على تلك المشكلة بشكل نهائي. 
وتابع محافظ الجيزة جهود الفعاليات التي تم تنظيمها علي مدار الاسبوعين الماضيين حيث تم تنظيم ندوات توعيه لطلاب مدارس النيل وأم المؤمنين الثانوية بنات ومحمد محمود الإعدادية ومحمد جمال الإعدادية وطه حسين الابتدائية وذلك بحي العمرانية ومدرسه أبو رجوان البحري ومعهد البدرشين الازهري والثانوي ونزله الشوبك الاعدادية المشتركة بمركز البدرشين ومدرسة دار الإيمان بقرية أم خنان بالحوامدية ومدرسة منشاة القناطر الابتدائية بنات وعددًا من المدارس بأحياء جنوب والهرم وبولاق الدكرور ومركز العياط وأبو النمرس. 
و استعرض القائمين علي المحاضرة في كلمتهم  أهمية التسامح مع النفس أولا قبل تقبل الآخرين حتى يكون هناك استقرار نفسي ووجداني، وأن الله سبحانه وتعالى عندما قال للرسول: «ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك»، وكان الرسول يردد دائما: «اللهم اهدِ قومي فأنهم لا يعلمون»، وأن أحد أسباب العنف في مجتمعنا هي عدم وجود التسامح فيما بيننا.

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