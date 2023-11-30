الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رفع الإشغالات والتعديات بمحيط مدرسة أحمد لطفى السيد بالجيزة (صور)

حملة اشغالات بالجيزة؛فيتو
حملة اشغالات بالجيزة؛فيتو

 وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى العمرانية بسرعة رفع الإشغالات والتعديات بمحيط مدرسة أحمد لطفى السيد الثانوية، وذلك كاستجابة فورية لشكوى المواطنين الواردة على الصفحة الرسمية لمحافظة صباح اليوم الخميس 30/11، مشددًا على المتابعة الدورية للتأكد من انضباط الحالة المرورية وتيسير حركة المارة وضبط أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

 

ضبط سلع تموينية مدعمة بالجيزة

 وفي حملة سابقة لمديرية التموين، تم ضبط مخالفات بإجمالي ٢٢ طن سلع تموينية مدعمة عبارة عن (زيت، سكر، دقيق) حيث قام أصحابها المتهمون بالتحفظ على كميات كبيرة جدًّا من السلع المجمعة والمحتكرة من أجل تعطيش السوق ورفع الأسعار وسرقة دعم المواطن البسيط من السكر والزيت والدقيق المدعم وبيعها بغرض التربح في السوق السوداء وعقب ضبطها تم على الفور نقلها إلى مخزن جملة أوسيم وكميات الدقيق تم التحفظ عليها في مطحن اللواء لتعليتها على الرصيد لصرفها للمواطنين في صورة رغيف بلدي مدعم وتحرير محاضر جنح منشأة القناطر، وجارٍ متابعة قرار النيابة المختصة.

Advertisements

 


حملة تموينية مكبرة بالتعاون بأبو النمرس

 وشن مسئولو مدينة أبو النمرس حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع رجال مديرية التموين استهدفت المرور والمتابعة على المحلات التجارية والمخابز والأسواق وأسفرت عن الآتي:

وتم تحرير محضر (8) مخابز سياحية بدون ترخيص بناحية شبرامنت، كما تم تعليق إستيكرات سعر بيع الخبز الحر وخبز الفينو بناء على تعليمات اللواء حمد راشد محافظ الجيزة  للمرور والمتابعة على الأسواق وضبط الأسعار وتوجيهات  الدكتور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والقرى.

الصحفيين تعلن تنظيم بطولة للشطرنج بجوائز 30 ألف جنيه

ليلي علوى تظهر في موسم الرياض عبر "الصندوق الأحمر"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد راشد محافظ الجيزة الاشغالات الدقي الدقيق المدعم السوق السوداء حملة تموينية مكبرة حي العمرانية سلع تموينية مدعمة

مواد متعلقة

الصحفيين تعلن تنظيم بطولة للشطرنج بجوائز 30 ألف جنيه

جامعة بنها: استراتيجيات جديدة للرقي بجودة البحث العلمي

البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات نهاية الأسبوع

صبري رحيل يغيب عن الجونة لمدة شهرين

الأكثر قراءة

جمال شعبان يحذر من إهمال عادة يومية تتسبب في الإصابة بالجلطات والوفاة

بابا الفاتيكان يوبخ الرئيس الإسرائيلي فى مكالمة لم يعلن عنها، هذا أبرز ما جاء فيها

الإمارات تجدد وديعة بقيمة مليار دولار في البنك المركزي المصري حتى يوليو 2026

بسبب الملوخية، إحالة مدير مدرسة وإداريين للتحقيق في مدرسة بميت غمر (صور)

من بينهم الأهلي، ستة أندية يحق لهم الترشح لرئاسة رابطة الأندية الإفريقية

مشاهد صدمت الاحتلال الإسرائيلي، «بعد باي مايا» قبلة أسيرة إسرائيلية لقسامي تثير الجدل

كواليس تصوير ولاد رزق 3 في السعودية (صور)

ضمنهم خليفة شيكابالا، تعرف على رباعي الزمالك في منتخب الشباب

Advertisements

منوعات

المزيد

بسبب الملوخية، إحالة مدير مدرسة وإداريين للتحقيق في مدرسة بميت غمر (صور)

حداد في الفلبين بسبب موت آخر فيلة عن عمر 50 عاما

زيلينسكي يخدع مغنية روسية لتدلي باعترافات مثيرة (فيديو)

عرافة تخبر سيدة بأنها ستموت، ثم تقتلها لتؤكد صحة نبوءتها

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 30-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية يتخطى 3150 جنيها

هل تمتلك شقق جنة بالطرح التكميلي حصة في الأرض؟

المزيد

انفوجراف

يصل من القاهرة لأسوان في 3 ساعات.. كل ما تريد معرفته عن أول قطار كهربائي سريع في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم حلق اللحية، اعرف آراء الفقهاء

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتوبة

نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها بشكل دائم

المزيد
الجريدة الرسمية