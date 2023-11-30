رفع الإشغالات والتعديات بمحيط مدرسة أحمد لطفى السيد بالجيزة (صور)

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى العمرانية بسرعة رفع الإشغالات والتعديات بمحيط مدرسة أحمد لطفى السيد الثانوية، وذلك كاستجابة فورية لشكوى المواطنين الواردة على الصفحة الرسمية لمحافظة صباح اليوم الخميس 30/11، مشددًا على المتابعة الدورية للتأكد من انضباط الحالة المرورية وتيسير حركة المارة وضبط أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

ضبط سلع تموينية مدعمة بالجيزة

وفي حملة سابقة لمديرية التموين، تم ضبط مخالفات بإجمالي ٢٢ طن سلع تموينية مدعمة عبارة عن (زيت، سكر، دقيق) حيث قام أصحابها المتهمون بالتحفظ على كميات كبيرة جدًّا من السلع المجمعة والمحتكرة من أجل تعطيش السوق ورفع الأسعار وسرقة دعم المواطن البسيط من السكر والزيت والدقيق المدعم وبيعها بغرض التربح في السوق السوداء وعقب ضبطها تم على الفور نقلها إلى مخزن جملة أوسيم وكميات الدقيق تم التحفظ عليها في مطحن اللواء لتعليتها على الرصيد لصرفها للمواطنين في صورة رغيف بلدي مدعم وتحرير محاضر جنح منشأة القناطر، وجارٍ متابعة قرار النيابة المختصة.

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حملة تموينية مكبرة بالتعاون بأبو النمرس

وشن مسئولو مدينة أبو النمرس حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع رجال مديرية التموين استهدفت المرور والمتابعة على المحلات التجارية والمخابز والأسواق وأسفرت عن الآتي:

وتم تحرير محضر (8) مخابز سياحية بدون ترخيص بناحية شبرامنت، كما تم تعليق إستيكرات سعر بيع الخبز الحر وخبز الفينو بناء على تعليمات اللواء حمد راشد محافظ الجيزة للمرور والمتابعة على الأسواق وضبط الأسعار وتوجيهات الدكتور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والقرى.