الجنيدي يستقبل لجان الجودة بإدارات الأزهر في الشرقية

استقبل الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، لجان الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في يومها الثاني ضمن خطة الزيارة الخارجية.بدأت الزيارة بمعهد الصنافين بإدارة منيا القمح ثم معهد كفر ابراش الابتدائي النموذجي بإدارة مشتول السوق، واختتم الزيارة بمعهد أنوار الحرمين الابتدائي التابع لإدارة شرق الزقازيق، وذلك للوقوف على استعدادات المعاهد لاستقبال لجان الهيئة القومية لضمان جودة التعليم متنميََا لهم التوفيق والسداد.

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متابعة الفصول الدراسية والمكتبات والمعامل

تضمنت الزيارة متابعة الفصول الدراسية والمكتبات ومعامل العلوم، ومعامل الحاسب الآلي وغيرها من مقومات العملية التعليمية، مؤكدا حرص منطقة الشرقية الأزهرية على تقديم الدعم لجميع المعاهد المرشحة للاعتماد.وتستهدف منطقة الشرقية اعتماد ثلاثين معهدًا بمختلف الإدارات التعليمية ضمن خطة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م.

الجمعية العمومية لمجلس الآباء والمعلمين

وكانت الجمعية العمومية لمجلس الآباء والمعلمين على مستوى معاهد منطقة الشرقية الأزهرية،قد اجتمعت في وقت سابق بمدرج ديوان عام المنطقة، لتشكيل مجلس الآباء على مستوى معاهد المنطقة عن العام الدراسي الجاري ٢٠٢٤/٢٠٢٣، حيث تم إجراء انتخابات تشكيل مجلس الآباء للعام الدراسي، وذلك لاختيار ممثلي المراحل التعليمية المختلفة، ومنصب نائب الرئيس، وأمين الصندوق، والمراقب المالي. كما تناول الاجتماع استعراض بعض مجهودات مجلس الآباء في مجال تحسين المنظومة التعليمية بالمعاهد وطرق حل المشكلات والمعوقات؛ وتم طرح المطالب والاحتياجات خلال الاجتماع.

تفعيل مجلس الآباء والمشاركة في حل المشكلات

وقال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة لمنطقة الشرقية الأزهرية إن الهدف من تفعيل مجالس الآباء المشاركة في حل المشكلات التي تواجه سير العملية التعليمية وطرح الحلول الممكنة لها قدر الإمكان وتحقيق أفضل معايير الجودة.

وأشار إلى أن مجلس الآباء هو همزة الوصل بين إدارة المعهد وأولياء الأمور، ودورهم الهام في تقريب وجهات النظر، لافتًا بأن مجلس الآباء يُعد أحد التنظيمات الاجتماعية داخل المعاهد لتحقيق الترابط بين المعهد والمجتمع المحلى. أشرف على الجلسة محمود عبدالعال، مدير رعاية الطلاب بالمنطقة، وموجهي التربية الاجتماعية.

فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية المهارات

وكانت منطقة الشرقية الأزهرية قد اختتمت فى وقت سابق فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية على المنهج الجديد. يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بضرورة العمل على تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية من أجل تأهيل العاملين بالمعاهد الأزهرية. وقال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية: إن هذا البرنامج هو استكمال لسلسلة البرامج التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية والتي تركز على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، حيث يتم تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية للسادة العاملين بمنطقة الشرقية الأزهرية.