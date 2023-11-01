أزهر الشرقية: إعلان ضوابط ومواعيد مسابقة الأزهر القومية للتهجي

أعلنت منطقة الشرقية الأزهرية ضوابط التقدم لمسابقة الأزهر الشريف للتهجي (نحلة اللغة الإنجليزية) (Al-Azhar National Spelling Bee)؛ لتلاميذ وطلاب منطقة الشرقية الأزهرية من المستوى الأول رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي، إلى سرعة التسجيل بالمسابقة، للعام الدراسي 2023 / 2024م.وذلم بناء على توجيهات فضيلة الامام الشيخ احم الطيب شيخ الازهر

المسابقة ستقام بنظام العام الماضى

و قال الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن المسابقة سوف تقام على النحو المنْجز في العام الماضي، وعلى الطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة التسجيل لدى منسق المعهد بالتنسيق مع توجيه اللغة الإنجليزية بجميع الإدارات.وبدورة أضاف ا سعيد عبد النبي، موجه عام اللغة الإنجليزية بالمنطقة أن المسابقة سوف تقام وفق التوقيتات الزمنية الموضحة حيث يتم التعريف بالمسابقة وتدريب الطلاب والتلاميذ بالمعاهد الأزهرية على آلياتها اعتبارًا من 23 / 10 / 2023 وحتى 9 / 11 / 2023م.ثم البدء في تصفيات المعاهد الأزهرية خلال الفترة من 11 / 11 / 2023م وحتى 14 / 12 / 2023م.

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تصفيات الادارات التعليمية بالازهر

ووقال الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمى عن الازهر بالشرقية انه سوف يتم البدء في تصفيات الإدارات التعليمية من 27 / 1 / 2024م وحتى 8 / 2 / 2024م.بعدها يتم البدء في تصفيات المناطق الأزهرية خلال الفترة من الأحد الموافق 3 / 3 / 2024، وحتى الخميس الموافق 7 / 3 / 2024م.هذا وتأتي المسابقة في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية، على تنمية مهارات أبنائه الطلاب بالمعاهد الأزهرية، وتعزيز روح المنافسة الحميدة بينهم.

اعمال التحويل الالكترونى بالازهر الشريف

أعلن الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، فة وقت سابق انتظام أعمال التحويل الإلكتروني بين جميع معاهد المنطقة، مشيرا إلى أنه قد بدأ تفعيل التحويل الإلكتروني للطلاب بين المعاهد بكافة المراحل الدراسية تنفيذًا لتوجيهات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، تخفيفًا وتيسيرًا على أولياء الأمور والطلاب.

التحويل الإلكترونى دون تدخل يدوي

وأضاف رئيس منطقة الشرقية الأزهرية أنه يمكن التحويل الإلكتروني بين المناطق الأزهرية المختلفة على مستوى الجمهورية، دون الحاجة للانتقال بين المحافظات لإنهاء الإجراءات بنفس الكيفية التي يتم بها التحويل داخل معاهد المنطقة، مؤكدًا أن التحويل الإلكتروني يتم بمنطقة الشرقية الأزهرية للعام الثالث على التوالي دون أي سلبيات.

الدكتور عطا الحسينى مدير إدارة الامتحانات

وأوضح الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات، بالمنطقة الأزهرية بمحافظة الشرقية أن مراحل التحويل الإلكتروني تبدأ من تسلم ولي الأمر الرقم السري للطالب من رائد التحول الرقمى الخاص بالمعهد، ليقوم بعدها بالدخول عبر الرابط الخاص ببرنامج شئون طلاب المعاهد، برنامج إدارة شئون الطلاب للمعاهد الأزهرية حيث يتم إنهاء جميع الإجراءات إلكترونيًّا دون الحاجة لأية توقيعات يدوية.

محمد عاكف مدير إدارة المعلومات

ومن جانبه أضاف محمد عاكف، مدير إدارة المعلومات، أنه تم التنبيه على المعاهد الخاضعة لمنطقة الشرقية بالتأكد من هوية ولي الأمر قبل تسليمه الرقم السرى الخاص بنجله ومساعدته فى كيفية استكمال التحويل الإلكتروني والدخول على الموقع لمتابعة الموافقات الإلكترونية على الطلب من خلال الرابط الخاص بذلك على موقع المنطقة مؤكدًا أن مركز المعلومات بالمشيخة وإدارته بالمناطق ووحداته الإدارات التعليمية ورواد التحول الرقمى بالمعاهد يقومون بتقديم كامل الدعم الفنى للطلاب وأولياء أمورهم أثناء مراحل تسجيل طلب التحويل الإلكترونى على مدار الـ 24 ساعة يوميًا لتذليل أي صعوبات ولتلافي أي أخطاء

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