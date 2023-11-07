الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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أزهر الشرقية: اختتام البرنامج الشامل لمعلمي العلوم للمرحلة الابتدائية

البرنامج الشامل لمعلمي
البرنامج الشامل لمعلمي العلوم المرحلة الابتدائية، فيتو

اختتمت بمنطقة الشرقية الأزهرية فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية على المنهج الجديد. يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بضرورة العمل على تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية من أجل تأهيل العاملين بالمعاهد الأزهرية.وقال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية: إن هذا البرنامج هو استكمال لسلسلة البرامج التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية والتي تركز على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، حيث يتم تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية للسادة العاملين بمنطقة الشرقية الأزهرية.

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 الدكتور السيد البنان مدير ادارة التدريب 

وقال الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمى عن المنطقة الازهرية بالشرقية ان  الدكتور السيد البنان، مدير إدارة التدريب قد اشار الى أن برامج تنمية مهارات معلمي المرحلة الابتدائية على المنهج الجديد تلبي الاحتياجات التدريبية الحقيقة لجميع المعلمين في جميع التخصصات بالمرحلة الابتدائية: (لغة عربية، لغة إنجليزية، رياضيات، علوم، دراسات اجتماعية) ويتم تنفيذها طبقًا لخطة زمنية تحددها إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية. 

أهداف ذلك البرنامج التدريبى 

مؤكدًا أن من أهداف هذا البرنامج، تنمية مهارات معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية على المنهج الجديد. وإكساب المعلمين المهارات اللازمة لتدريس العلوم بطريقة فعالة. بجانب تحسين مخرجات التعليم في مادة العلوم مضيفا أن البرنامج يستهدف جميع معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية. ومن المتوقع لنتائج هذا البرنامج تحسين مخرجات التعليم في مادة العلوم، وإعداد معلمين مؤهلين لتدريس العلوم بطريقة فعالة، وتنمية مهارات التفكير العلمي لدى الطلاب وزيادة دافعية الطلاب للتعلم 

ضوابط التقدم لمسابقة الازهر للتهجى 

أعلنت منطقة الشرقية الأزهرية فى وقت سابق عن  ضوابط التقدم لمسابقة الأزهر الشريف للتهجي (نحلة اللغة الإنجليزية) (Al-Azhar National Spelling Bee)؛ لتلاميذ وطلاب منطقة الشرقية الأزهرية من المستوى الأول رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي، إلى سرعة التسجيل بالمسابقة، للعام الدراسي 2023 / 2024م.وذلم بناء على توجيهات فضيلة الامام الشيخ احم الطيب شيخ الازهر

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المسابقة ستقام بنظام العام الماضى

و قال الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن المسابقة سوف تقام على النحو المنْجز في العام الماضي، وعلى الطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة التسجيل لدى منسق المعهد بالتنسيق مع توجيه اللغة الإنجليزية بجميع الإدارات.وبدورة أضاف ا سعيد عبد النبي، موجه عام اللغة الإنجليزية بالمنطقة أن  المسابقة سوف تقام وفق التوقيتات الزمنية الموضحة حيث يتم  التعريف بالمسابقة وتدريب الطلاب والتلاميذ بالمعاهد الأزهرية على آلياتها اعتبارًا من 23 / 10 / 2023 وحتى 9 / 11 / 2023م.ثم البدء في تصفيات المعاهد الأزهرية خلال الفترة من 11 / 11 / 2023م وحتى 14 / 12 / 2023م

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الدكتور السيد الجنيدي مدير عام المنطقة الازهرية بالشرقية البرنامج الشامل لمعلمى العلوم الدكتور محمد عطية الشيخ ايمن عبدالغنى رئيس قطاع المعاهد بالازهر الشريف استكمال لسلسلة البرامج

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