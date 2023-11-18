السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

أزهر الشرقية: اجتماع الجمعية العمومية للآباء والمعلمين للعام الدراسي 2023-2024

اجتمعت الجمعية العمومية،فيتو
اجتمعت الجمعية العمومية،فيتو

اجتمعت الجمعية العمومية لمجلس الآباء والمعلمين على مستوى معاهد منطقة الشرقية الأزهرية، اليوم السبت، الموافق ٢٠٢٣/١١/١٨م  بمدرج ديوان عام المنطقة، لتشكيل مجلس الآباء على مستوى معاهد المنطقة عن العام الدراسي الجاري ٢٠٢٤/٢٠٢٣، حيث تم إجراء انتخابات تشكيل مجلس الآباء للعام الدراسي، وذلك لاختيار ممثلي المراحل التعليمية المختلفة، ومنصب نائب الرئيس، وأمين الصندوق، والمراقب المالي.

كما تناول الاجتماع استعراض بعض مجهودات مجلس الآباء في مجال تحسين المنظومة التعليمية بالمعاهد وطرق حل المشكلات والمعوقات؛ وتم طرح المطالب والاحتياجات خلال الاجتماع.

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تفعيل مجلس الآباء والمشاركة فى حل المشكلات 

 وقال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة لمنطقة الشرقية الأزهرية إن الهدف من تفعيل مجالس الآباء المشاركة في حل المشكلات التي تواجه سير العملية التعليمية وطرح الحلول الممكنة لها قدر الإمكان وتحقيق أفضل معايير الجودة.

وأشار إلى أن مجلس الآباء هو همزة الوصل بين إدارة المعهد والسادة أولياء الأمور، ودورهم الهام في تقريب وجهات النظر، لافتًا بأن مجلس الآباء يُعد أحد التنظيمات الاجتماعية داخل المعاهد لتحقيق الترابط بين المعهد والمجتمع المحلى. أشرف على الجلسة محمود عبدالعال، مدير رعاية الطلاب بالمنطقة، وموجهي التربية الاجتماعية.

فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية المهارات 

وكانت منطقة الشرقية الأزهرية قد اختتمت فى وقت سابق فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية على المنهج الجديد. يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بضرورة العمل على  تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية من أجل تأهيل العاملين بالمعاهد الأزهرية. وقال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية: إن هذا البرنامج هو استكمال لسلسلة البرامج التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية والتي تركز على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، حيث يتم تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية للسادة العاملين بمنطقة الشرقية الأزهرية.

الدكتور السيد البنان مدير إدارة التدريب 

 وقال الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمى عن المنطقة الأزهرية بالشرقية إن الدكتور السيد البنان، مدير إدارة التدريب قد أشار إلى أن برامج تنمية مهارات معلمي المرحلة الابتدائية على المنهج الجديد تلبي الاحتياجات التدريبية الحقيقة لجميع المعلمين في جميع التخصصات بالمرحلة الابتدائية: (لغة عربية، لغة إنجليزية، رياضيات، علوم، دراسات اجتماعية) ويتم تنفيذها طبقًا لخطة زمنية تحددها إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية. 

أهداف ذلك البرنامج التدريبى 

 وأكد أن من أهداف هذا البرنامج، تنمية مهارات معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية على المنهج الجديد. وإكساب المعلمين المهارات اللازمة لتدريس العلوم بطريقة فعالة. بجانب تحسين مخرجات التعليم في مادة العلوم مضيفا أن البرنامج يستهدف جميع معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية. ومن المتوقع لنتائج هذا البرنامج تحسين مخرجات التعليم في مادة العلوم، وإعداد معلمين مؤهلين لتدريس العلوم بطريقة فعالة، وتنمية مهارات التفكير العلمي لدى الطلاب وزيادة دافعية الطلاب للتعلم.

أزهر الشرقية: إعلان ضوابط ومواعيد مسابقة الأزهر القومية للتهجي

ضوابط التقدم لمسابقة الأزهر للتهجى 

 وأعلنت منطقة الشرقية الأزهرية فى وقت سابق عن ضوابط التقدم لمسابقة الأزهر الشريف للتهجي (نحلة اللغة الإنجليزية) (Al-Azhar National Spelling Bee)؛ لتلاميذ وطلاب منطقة الشرقية الأزهرية من المستوى الأول رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي، إلى سرعة التسجيل بالمسابقة، للعام الدراسي 2023 / 2024م، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

 

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الجمعية العمومية للاباء والمعلمين معاهد منطقة الشرقية الازهرية ديوان عام المنطقة اليوم اليبت الموافق 18 نوفمبر تشكيل مجلس الاباء على مستوى معاهد المنطقة تشكيل مجلس الاباء والمعلمين الدكتور السيد الجنيدي

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