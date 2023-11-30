يحيى السنوار: عملية القدس مجرد بروفة لما سيحدث حال المساس بالأقصى

قال قائد حركة حماس، يحيى السنوار، اليوم الخميس: "ليعلم قادة الاحتلال أن للأقصى رجالا يحمونه ويضحون من أجل المقدسات"، ويأتي ذلك تعليقا على عملية إطلاق النار في القدس، والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين.



تعليق حماس على عملية الأقصى

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت حركة حماس عن تبنيها للعملية، لافتة إلى أن منفذيها هما الشقيقان مراد محمد نمر (38 عاما) وإبراهيم محمد نمر (30 عاما) من عناصر كتائب القسام.

وقال يحيى السنوار-في تصريحات اليوم الخميس: «ليعلم قادة الاحتلال أن ما جرى هو مجرد (بروفا) لما يمكن أن يكون إذا تم المساس بالمسجد الأقصى».



وفي السياق ذاته ذكرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، مسؤوليتها الكاملة عن عملية القدس، والتي نُفذت على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة.



وكانت وسائل إعلام عبرية أعلنت، صباح اليوم الخميس، وقوع حادث إطلاق نار عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس، مؤكدة أنه أسفر عن 3 قتلى إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في عملية إطلاق النار.

Advertisements



وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إنها اعتقلت 6 أفراد من عائلة منفذي هجوم القدس للتحقيق معهم.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأوضحت حركة حماس، أن عملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوقة في غزة وقتل الأطفال بجنين والانتهاكات في حق الأسرى الفلسطينيين.

ونَعت حركة حماس منفذي عملية القدس قائلة: "نزف شهيدينا القساميين مراد وإبراهيم النمر ونبارك عملية القدس البطولية وندعو إلى تصعيد المقاومة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ