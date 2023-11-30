شقيقان مفرج عنهما من سجون الاحتلال، إسرائيل تكشف هوية منفذي هجوم القدس

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن منفذي عملية إطلاق النار بالقدس هما الشقيقان مراد نمر (38 عاما) وإبراهيم نمر (30 عاما) من بلدة صور باهر.

سجون الاحتلال الإسرائيلي

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن الشقيقين الفلسطينيين كانا أسيرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتم تحريرهما، وينتميان إلى حركة حماس.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 3 مستوطنين وإصابة 6 في الهجوم المسلح عند المدخل الشمالي الغربي للقدس.

استشهاد منفذي الهجوم

وأفادت صحيفة إسرائيلية، باستشهاد منفذي الهجوم عند المدخل الشمالي الغربي للقدس.

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إطلاق نار

وكانت القناة 12 الإسرائيلية أفادت بإطلاق نار على سيارات قرب مدخل القدس بضاحية راموت الاستيطانية ووقوع إصابات.

وعلى الجانب الأخر قال مارك ريجيف كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستمدد الهدنة مقابل كل يوم تواصل فيه حماس إطلاق سراح 10 رهائن أحياء.

تمديد للهدنة الإنسانية

وأضاف ريجيف في تصريحات لشبكة CNN، أن موقف إسرائيل بشأن أي تمديد للهدنة الإنسانية للقتال واضح تمامًا، متابعا: "في كل يوم، اتفقنا على تمديد إطلاق سراح 10 رهائن أحياء، إذا استمرت حماس في إطلاق سراح 10 رهائن في اليوم، فسنقوم بتمديد الهدنة".

وعند سؤاله عما إذا كان القتال سيستأنف خلال الـ 24 ساعة القادمة، قال ريجيف: "إذا فشلت حماس في تلبية شروط التمديد، وهو إطلاق سراح 10 إسرائيليين، فبالطبع يمكن استئناف القتال".

140 رهينة داخل غزة

وقال ريجيف إنه لا يزال هناك ما لا يقل عن 140 رهينة داخل غزة، زاعما أن إسرائيل قبلت الاتفاق الحالي الخاص بهدنة إنسانية "لإخراج الرهائن، ويمكن تمديدها يوما بعد يوم".

وردا على سؤال حول المفاوضات بشأن أي اتفاقيات أخرى، قال مستشار نتنياهو: "هذه هدنة إنسانية في معركتنا ضد حماس، وإسرائيل مصممة على تدمير آلة حماس العسكرية وحكمها على غزة".

وأضاف ريجيف: "لن نلعب بحياة شعبنا، وحماس تعرف ما هي معالم الصفقة".