الخميس 30 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

سنواصل توزيع السلاح على المدنيين، تعليق صادم من نتنياهو على هجوم القدس

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

 علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على حادث هجوم القدس الذي أودي بحياة 3 إسرائيليين.

تعازى نتنياهو 

 وقال نتنياهو عبر صفحته على منصة إكس: "أنا وزوجتي سارة نبعث بتعازينا من أعماق قلوبنا إلى عائلات القتلى في الهجوم الذي وقع في القدس، ونصلي جميعا من أجل السلام للجرحى".

وأضاف نتنياهو: "أن رد الفعل السريع لمقاتلين اثنين ومدني تمكن من القضاء على منفذي عملية الهجوم حال دون وقوع هجوم أكثر خطورة، أحييهم".

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وأشار إلى أن كل مقاتلي حركة حماس هم بشر- في القدس وغزة ويهودا والسامرة - في كل مكان.

تصرف سريع 

وتابع: "أنني أقدر حقيقة أن المقاتلين والمدنيين تصرفوا بسرعة على الأرض، وأن الحكومة برئاستي ستواصل توسيع توزيع السلاح على المواطنين، وهذا إجراء يثبت نفسه مرارا وتكرارا في الحرب ضد الإرهاب القاتل".

 منفذي عملية إطلاق النار

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن منفذي عملية إطلاق النار بـ القدس هما الشقيقان مراد نمر (38 عاما) وإبراهيم نمر (30 عاما) من بلدة صور باهر.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن الشقيقين الفلسطينيين كانا أسيرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتم تحريرهما، وينتميان إلى حركة حماس.

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