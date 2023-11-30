أول أفلام 2024، طرح البوستر التشويقي الأول لـ"عادل مش عادل" بتوقيع أحمد الفيشاوي
طرحت الشركة المنتجة البوستر التشويقي الأول لفيلم "عادل مش عادل" بطولة النجم أحمد الفيشاوي ، وهو العمل المقرر إدراجه بالسينمات المصرية كأول أفلام العام الجديد وبالتحديد فى 3 يناير 2024.
فيلم عادل مش عادل
وكان الفنان أحمد الفيشاوي أعلن انتهاء تصوير فيلمه الجديد، عادل مش عادل، كما انتهي الشركة المنتجة من أعمال المكساج والمونتاج الخاص بالعمل.
شارك أحمد الفيشاوي متابعيه، بعدة صور له من كواليس تصويره للعمل، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: عادل الأمين من فيلم عادل مش عادل، تم بحمد الله آخر يوم تصوير الفيلم، وقريبًا بالسينمات في مصر والوطن العربي.
ظهر الفيشاوي في الصور وهو يدخن السيجار، داخل إحدى السيارات، مشوقًا متابعيه لهذا الفيلم المقرر طرحه قريبًا بجميع السينمات سواء بمصر أو الوطن العربي.
على جانب آخر، كان الفيشاوي علق على إخفائه للوشوم بجسده، في فيلم عادل مش عادل، إذ نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، كشف من خلاله كيف أخفى الوشم من جسده مستخدمًا المكياج، وعلق عليها قائلًا: هي الشغلانة بتتعمل كده، مات الكلام.
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