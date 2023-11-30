هجوم يستهدف مستودع صواريخ تابعا للحوثيين

كشفت تقارير إعلامية عبرية، اليوم الخميس، عن وقوع انفجار في مستودع صواريخ تابع للحوثيين في اليمن بسبب هجوم.



هجوم كبير على مستودع صواريخ تابع للحوثيين

وأكدت التقارير العبرية أن الهجوم استهدف مستودع صواريخ تابعا للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء مما تسبب في انفجار كبير.



ويأتي ذلك في ظل التصعيد الكبير من قبل الحوثيين ضد سفن الاحتلال الإسرائيلي التي تمر عبر البحر الأحمر أو خليج عدن بالإضافة إلى السفن الأمريكية.



وفي السياق ذاته أكد الحوثيون استعدادهم الكامل لاستئناف العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حال قرر استئناف عدوانه على غزة.

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وقال الحوثيون في بيانهم الصادر اليوم: "مستمرون في منع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وسنتخذ مزيدا من الإجراءات لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار.



الهجوم الحوثي على السفن الأمريكية والإسرائيلية

ونشرت بريطانيا، اليوم الخميس، مدمرة من طراز "إتش إم إس دايموند"، في منطقة الخليج بزعم التصدي للتهديدات المتزايدة التي تواجه الشحن البحري.



وكشفت تقارير إعلامية، أن هذه الخطوة تأتي بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على الأسطول الأمريكي وعمليات الخطف للسفن الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، في بيان صادر عنه اليوم: "إنه من الضروري تعزيز وجود البحرية الملكية في المنطقة لضمان سلامة بريطانيا ومصالحها.

ويأتي هذا القرار في أعقاب الأحداث الأخيرة، بما في ذلك اختطاف سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل من قبل الحوثيين في اليمن".

وبالأمس الأربعاء، ذكر مسئول أمريكي، أن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون قرب باب المندب.



وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، في تقرير لها بأن مسئولا أمريكيا قال: إن السفينة الحربية الأمريكية أسقطت طائرة مسيّرة من طراز KAS-04 إيرانية أطلقت من اليمن، مؤكدًا أنها كانت تشكل تهديدًا.





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