الخميس 30 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الحوثيون يعلنون التصعيد ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

السفينة الإسرائيلية
السفينة الإسرائيلية المختطفة من جماعة الحوثي، فيتو

أكد الحوثيون استعدادهم الكامل لاستئناف العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حال قرر استئناف عدوانه على غزة.

 

منع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

وقال الحوثيون في بيانهم الصادر اليوم: "مستمرون في منع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وسنتخذ مزيدا من الإجراءات لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار.

 


الهجوم الحوثي على السفن الأمريكية والإسرائيلية

ونشرت بريطانيا، اليوم الخميس، مدمرة من طراز "إتش إم إس دايموند"، في منطقة الخليج بزعم التصدي للتهديدات المتزايدة التي تواجه الشحن البحري.

 


وكشفت تقارير إعلامية، أن هذه الخطوة تأتي بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على الأسطول الأمريكي وعمليات الخطف للسفن الإسرائيلية.

 

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وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس،  في بيان صادر عنه اليوم: "إنه من الضروري تعزيز وجود البحرية الملكية في المنطقة لضمان سلامة بريطانيا ومصالحها.

 

ويأتي هذا القرار في أعقاب الأحداث الأخيرة، بما في ذلك اختطاف سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل من قبل الحوثيين في اليمن".

 

وبالأمس الأربعاء، ذكر مسئول أمريكي، أن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون  قرب باب المندب.


وفي السياق ذاته، أفدت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، في تقرير لها بأن مسئولا أمريكيا قال: إن السفينة الحربية الأمريكية أسقطت طائرة مسيّرة من طراز KAS-04 إيرانية أطلقت من اليمن، مؤكدًا أنها كانت تشكل تهديدًا.

فوكس نيوز: الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين تجاه مدمرة أمريكية

بريطانيا ترسل مدمرة إلى الخليج بسبب هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية والأمريكية

وفي السياق ذاته، أعلنت جماعة الحوثي عن مصير السفينة الإسرائيلية المحتجزة منذ عدة أيام في منطقة  خليج عدن، ومطاردة سفينة أخرى.

 

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