القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يفضح حكومة نتنياهو: جيش الاحتلال قتل زوجتي وأطفالي

صفقة تبادل الأسرى، نشرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – اليوم الخميس فيديو يتضمن رسالة من الأسير الصهيوني يردن بيباس الذي قتلت طائرات الاحتلال زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل إلى رئيس حكومة الاحتلال.



رسالة من أسير إسرائيلي لنتنياهو وحكومته



وذكرت المقاومة الفلسطينية في بيانها، أنها عرضت تسليم الجثامين الثلاثة ورفضت حكومة الاحتلال استلامهم ولا زالت تناور وتساوم.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشفت تقارير إعلامية، أن مصر تعمل في الوقت الحالي على تسليم 6 آخرين من الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

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وأكدت التقارير الإعلامية، أن عملية تبادل الأسرى ستتضمن تسليم 3 جثامين إسرائيلية، وذلك لأول مرة منذ بداية عمليات تبادل الأسرى والأسيرات الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال.

ومن جانبها، صرحت حركة حماس الفلسطينية، أن الدفعة السابعة من الأسرى تضم 30 أسيرا وأسيرة كلهم من مناطق داخل الخط الأخضر.

#عاجل | كتائب القسام تنشر فيديو رسالة الأسير الصهيوني يردن بيباس الذي قتلت طائرات الاحتلال زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل إلى رئيس حكومة الاحتلال، وقد عرضت المقاومة تسليم الجثامين الثلاثة ورفضت حكومة الاحتلال استلامهم ولا زالت تناور وتساوم pic.twitter.com/arDdv2VWkd — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 30, 2023



وأكدت تقارير إعلامية أن هناك جهودا دولية حثيثة من أجل تمديد الهدن بين حماس وإسرائيل واستمرار صفقات تبادل الأسرى بين الجانبين.

وتقود مصر جهود الوساطة بين حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلية من أجل تمديد الهدنة وتبادل الأسرى، وهو ما أكدته الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والعديد من دول العالم التي أشادت بالدور المصري في التهدئة بقطاع غزة.



تمديد الهدنة بعد ضغوط دولية بين حماس وإسرائيل



وقالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس، أمس الأربعاء، إن إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة مع حماس من جديد.



كشفت صحيفة أمريكية، تفاصيل مكالمة هاتفية وصفتها بـ "المشحونة" جرت مؤخرا بين البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، ولم يعلن عنها ناقشا خلالها الحرب في غزة.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن مسئول إسرائيلي كبير مطلع على فحوى المكالمة، التي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقا، القول إن البابا فرانسيس شدد لهرتسوغ أنه "ممنوع الرد على الرعب بالرعب".

وقالت واشنطن بوست: إن المسئول الإسرائيلي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة مسألة حساسة، مشيرة إلى أن كلمات البابا جاءت ردا على حديث الرئيس الإسرائيلي الذي كان يصف الرعب الذي أصاب بلاده من هجوم حماس في السابع من أكتوبر خلال المكالمة.