الخميس 30 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

لتغيبهم عن روائع السنباطي، إعلامية: 95 % من نجوم الغناء بلبنان فقدوا بريق أصواتهم

روائع السنباطي، فيتو
روائع السنباطي، فيتو

‏علقت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسي على حفل ليلة روائع السنباطي المُقام حاليا بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 على مسرح أبو بكر سالم بمشاركة عدد من مطربي الوطن العربي.

 

وكتبت هنادي عبر حسابها الرقمي بموقع “فيس بوك”: أشاهد حفل ⁧‫ روائع السنباطي‬⁩ على شاشة ام بي سي ويحز في نفسي غياب أي مطرب اأو مطربة لبنانيين عن المشاركة. للأسف ٩٥ في المئة من نجوم الغناء في لبنان فقدوا بريق أصواتهم وأداؤهم أصبح ضعيفا.

 

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حفل روائع السنباطي


ويضم حفل روائع السنباطي كلًّا من: شيرين عبد الوهاب وأحمد سعد وريهام عبد الحكيم ومي فاروق وصابر الرباعي وفؤاد زبادي وإيمان عبد الغني، ومن المقرر أن يقدم هؤلاء النجوم على مدار 5 ساعات باقة من ألحان الراحل رياض السنباطي، بمشاركة أوركسترا مكون من 150 فنانا وبقيادة المايسترو هاني فرحات.

 

وكانت الشركة المنظمة لحفل روائع السنباطي قد طرحت فئات وأسعار التذاكر وجاءت في ٥ فئات:

 

  • الفئة الفاخرة 2,000 ريال سعودي
  • الغرفة الفاخرة والتي تضم  10 أشخاص بـ 1,800 ريال سعودي
  • فئة “A” تأتي بـ 350 ريالًا سعوديًّا.
  • يليها فئة “B” بـ 180 ريالًا سعوديًّا.
  • وفئة “C” والأخيرة تأتي بقيمة 100 ريال سعودي.

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المايسترو هانى فرحات حفل روائع السنباطي هنادي عيسي ريهام عبد الحكيم رياض السنباطي شيرين عبد الوهاب صابر الرباعي

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