إعلامية لبنانية لـ فيتو: إلغاء حفلات حماقي وهيفاء وأحمد سعد بسبب قلة الحجوزات

كشفت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى السبب وراء إلغاء الكثير من حفلات مسبح ⁧‫ السان جورج‬⁩ بيروت وأنه يرجع لقلة الراغبين فى حضور الحفل وقلة بيع التذاكر ولا علاقة للوضع الأمني فى لبنان بالإلغاء.

حفلات النجوم فى لبنان

وقالت هنادي عيسى لـ “فيتو”: إن الحديث عن تأجيل أو إلغاء حفل فني فى لبنان بسبب الوضع الأمني هو غير صحيح بالمرة وأن السبب الحقيقي وراء إلغاء حفلات كل من الفنان ملحم زين‬⁩ و⁧‫رحمة رياض والفنان ⁧‫محمد حماقي‬⁩ وهيفاء وهبي‬⁩ ⁩ وأيضًا حفل ⁧أ‫حمد سعد‬⁩ فى لبنان سببه قلة بيع التذاكر ولا يوجد حجوزات كثيرة تُمكن إجراء فعاليات الحفل.

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وتابعت هنادي عيسى لـ فيتو: والدليل الواضح هو أننا نجد حفل المطرب عمرو دياب سيُقام فى لبنان بشكل طبيعي، بل واستعدادات الحفل مولعة الدنيا وجمهوره ومحبوه مش لاقيين بطاقات.. فلماذا الأمن فى حفل عمرو دياب فقط سيكون منظبطا الإجابة أن المشكلة بالأساس خارجة تماما عن أي حديث يرتبط بتأمين الحفلات فى لبنان.

حفل عمرو دياب فى لبنان

ومن جديد يعود الهضبة عمرو دياب لإحياء حفلات غنائية في لبنان عقب توقف وغياب تام دام طويلا لمدة تصل إلى 12 عاما.

وكشف الهضبة مؤخرًا عن بوستر الحفل المقرر إقامته في بيروت، عبر حسابه بتطبيق "إنستجرام"، معلقا: "لأول مرة بعد 12 عامًا.. الهضبة عمرو دياب في حفل مباشر ببيروت.. ومن المقرر أن يتغني عمرو دياب بباقة من أجمل أغنياته الكلاسيكية والجديدة والتي من أبرزها “شكرًا من هنا لبكرة، قدام مرايتها، نور العين، تملي معاك، أنت الحظ”.